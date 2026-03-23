Pablo Sánchez 23 MAR 2026 - 14:32h.

Así quedará la clasificación final de LaLiga EA Sports según el Big Data: campeón, Europa y descensos

Uno de los jugadores más destacados de la Serie A esta temporada

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La ilusionante temporada que está protagonizando el Barcelona, líder en LALIGA EA SPORTS y en cuartos de final de la Champions, no es excusa en el club para que desde las oficinas se siga mirando al futuro. Deco y su equipo siguen tanteando alternativas interesantes para apuntalar la plantilla y que cualquier contratiempo en forma de lesión o salida no pille a la entidad en un renuncio. En las últimas horas los focos apuntan a un prometedor lateral izquierdo.

Según informa el medio italiano Sportitalia.com, El Barcelona sigue los pasos de Andrea Cambiaso. El jugador de 26 años de la Juventus está en el radar de grandes clubes europeos debido a sobresaliente rendimiento. La capacidad del genovés para jugar en ambas bandas es uno de los grandes motivos de dicho interés

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Pese a que tiene contrato en vigor hasta 2029, Cambiaso podría salir de la Juventus este verano dejando una buena suma de dinero. Al interés del Barça se suman también el de otros grandes como el Manchester City, que sigue sus pasos desde el pasado verano.

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Las cifras por Cambiaso

Cambiaso se ha convertido en una pieza fundamental en un mal año para el cuadro de Turín. El club italiano pagó 15 millones de euros por su fichaje al Génova y su precio de salida actual ronda los 30 kilos. En estos momentos, es uno de los jugadores más regulares y destacados de un equipo que quedó apeado de la Champions frente al Galatasaray y que ha caído de los cuatro primeros puestos en la Serie A. Una realidad que dista mucho de los objetivos reales de una entidad de tal calibre.

Como decíamos, el Barcelona no es el único que monitoriza al zaguero. Sport también avanza que el Real Madrid no le pierde la pista ante la necesidad de firmar un lateral para el próximo curso.