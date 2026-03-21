Miguel Casado 21 MAR 2026 - 21:27h.

El navarro es uno de los objetivos del Barça

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El debate de la portería de la Selección Española ha estado sobre la mesa durante toda la temporada y Luis de la Fuente, en la convocatoria de este mes de marzo, ha decidido llamar a cuatro guardametas para no desvelar pistas de cara al Mundial. Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García se concentrarán a partir del lunes en Las Rozas, con la entrada del culé como novedad.

Pero lo cierto es que uno de sus compañeros de selección podría ser también colega de vestuario en las próximas temporadas. Así lo cuenta el diario Sport, que afirma que Deco se ha reunido con los agentes de Remiro en las últimas horas para abordar el futuro del de Cascante.

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Álex tiene contrato con la Real Sociedad hasta junio de 2027 y a sus 30 años es titular indiscutible en el Reale Arena. Nada invita a pensar que a corto plazo pueda buscar nuevos retos, pero lo cierto es que, después de haber estado en la órbita del Barça en pasadas temporadas, ahora los blaugranas se han vuelto a interesar por él.

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Remiro, ¿suplente o competencia para Joan García?

En can Barça no hay dudas con que Joan García es y será el portero titular del equipo durante muchos años. El de Sallent cambió de colores de la ciudad y todo invita a pensar que será un hombre de mucho futuro blaugrana.

Por ello, el reciente interés por Remiro estaría motivado en elevar el nivel de la competencia y hacer mejor a Joan, pero no para suplirle. Simplemente, relevar a Wojciech Szczesny en ese rol secundario y dar la alternativa a García cuando sea necesario.

La cláusula de Remiro de 70 millones de euros frenó cualquier intentona del FC Barcelona en el pasado, pero con la nueva situación contractual, esa cantidad podría rebajarse mucho. No están en la Ciudad Condal para derrochar dinero. Y, por ello, Deco ya ha hablado con los agentes de Álex, para estar al tanto ante una buena oportunidad.