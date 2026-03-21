Hansi Flick bromea con "una multa" para una periodista y confirma varias dudas ante el Rayo

Javi Rayo 21 MAR 2026 - 13:16h.

Hansi Flick repasa la actualidad azulgrana antes de medirse al Rayo Vallecano

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Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa antes de que el FC Barcelona se enfrente este domingo al Rayo Vallecano en el Camp Nou. El conjunto azulgrana es líder de LALIGA pero no puede permitirse tropiezos si no quiere que el Real Madrid vuelva a engancharse. Estos son los titulares que ha dejado el técnico alemán antes del partido liguero ante el equipo vallecano.

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¿Descanso para Joan García?

"Puede jugar mañana. Estoy contento por él con la llamada de la selección"

¿Será baja Eric García?

"Estará en el banquillo, ya veremos. Es posible que no juegue, pero estará en el banquillo, lo que es una buena noticia"

"Quizá no esté listo para jugar (con España) por la sobrecarga. Ha jugado de forma fantástica. Debe seguir al mismo nivel y veremos en verano. Es la decisión del seleccionador y no la mía"

¿Por qué no juega Rashford?

"Marcus tuvo algunos problemas en los últimos días y lo cuidamos. Ahora está otra vez al cien por cien"

La reflexión sobre el ego

"Aquellas palabras son parte del pasado. Cuando vemos los partidos, el rendimiento ha sido bueno. Hemos hablado del Newcastle, es el nivel fantástico que quiero del equipo. Estamos así cuando estamos activos y con intensidad"

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El exceso de partidos en el calendario

"Necesitamos a todos los jugadores hasta el final y no sabemos qué pasará luego. Hay tiempo. Hay Mundial. Creo en mis jugadores. Cancelo, Rashford, Gerard... nos dan calidad. Y el resto, también. Ya hablaremos al final y veremos qué pasa"