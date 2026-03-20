Audiencias de los partidos de vuelta de octavos de Champions, Europa League y Conference

Andrea Esteban 20 MAR 2026 - 20:19h.

Semana de pleno español también en audiencias

El Big Data predice los cruces de cuartos de final y da su favorito para ganar la Champions League

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Europa se jugó en el campo… y se ganó en la tele. La semana de los octavos de final dejó una fotografía clara: los equipos españoles no solo compiten, también dominan el audímetro.

Desde la Real Madrid hasta el Rayo Vallecano, pasando por FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Celta de Vigo, todos dejaron su huella en una semana con datos muy potentes.

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El Real Madrid lidera… pero no está solo

El gran foco estuvo en el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, que arrasó con 1.532.000 espectadores y un 12,5% de cuota, liderando con claridad la semana europea y reafirmando el tirón del conjunto blanco en las grandes noches.

Pero no fue el único. El FC Barcelona, en su cruce ante el Newcastle, también firmó un dato muy potente con 1.211.000 espectadores y un 10,8% de share, mientras que el Atlético de Madrid se mantuvo en cifras similares, alcanzando los 1.027.000 espectadores y un 9,6%, consolidando el dominio de los grandes clubes españoles en la Champions.

El jueves europeo responde: Betis lidera y Celta aprieta

Si el martes y el miércoles fueron territorio Champions, el jueves confirmó que el interés no baja en el resto de competiciones.

El Real Betis lideró el día con su remontada en Europa League, reuniendo a 1.088.000 espectadores y un 10,1% de cuota, siendo el partido más visto de la jornada.

Muy cerca se quedó el Celta de Vigo, que alcanzó los 968.000 espectadores y un 9,4%, demostrando que también tiene un hueco importante en el prime time europeo.

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Por su parte, el Rayo Vallecano, en Conference League, firmó 642.000 espectadores y un 6,7% de share, un dato más que notable para una competición con menor tradición televisiva.