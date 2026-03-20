Diego Páez de Roque Madrid, 20 MAR 2026 - 08:13h.

Algunos detalles de su lesión coinciden con la que sufrió en 2024

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El Real Madrid comunicó ayer la mala noticia de la lesión de Thibaut Courtois. Un año más, el portero belga está siendo uno de los jugadores más importantes del conjunto blanco, con actuaciones estelares que han permitido que el equipo siga vivo en LALIGA y la Champions League.

Después de eliminar al Manchester City en la Liga de Campeones, el club de Chamartín afronta ahora las semanas más duras de la temporada, con la competición doméstica en juego con duros enfrentamientos por delante -como el derbi ante el Atlético de Madrid- y el choque contra el Bayern de Munich en cuartos de final.

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Ante la exigencia del calendario, Álvaro Arbeloa no podrá contar con varios de sus mejores jugadores por diferentes lesiones, entre los que se encuentra Thibaut Courtois. Según el parte médico del club, al guardameta se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Su regreso queda pendiente de evolución, aunque todo apunta a que será, como mínimo, de mes y medio.

La coincidencia con su lesión en 2024

Sin embargo, incluso de la peor situación se puede sacar algo positivo. Muchos aficionados se han dado cuenta de que varios detalles de la lesión del portero belga coinciden con la que sufrió hace dos años, donde el equipo terminó ganando la UEFA Champions League.

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El Real Madrid, el 19 de marzo de 2024, comunicaba la rotura del menisco de la rodilla de Courtois, exactamente el mismo día que informaron acerca de su actual lesión. Esta lesión provocó que no reapareciera hasta mes y medio después -mismo tiempo estimado que para esta lesión-, llegando a enfrentarse al Cádiz en LALIGA y siendo el titular en la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund.

Además, en aquella temporada, el Real Madrid derrotó por el camino a Manchester City y Bayern de Múnich, tal y como ha ocurrido este año, aunque en aquella ocasión fue en cuartos y semifinales respectivamente.

Por el momento, Andriy Lunin será el guardameta para la eliminatoria de cuartos de semifinal frente al equipo germano y, muy posiblemente, en unas hipotéticas semifinales contra el Liverpool o París Saint-Germain. Si todo esto se cumple y el Real Madrid alcanza la final de Budapest, es posible que Thibaut Courtois llegue a tiempo como ya ocurrió en 2024.