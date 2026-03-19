Lesión de Thibaut Courtois: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Real Madrid

Pablo Sánchez 19 MAR 2026 - 12:45h.

Santi Cañizares desvela el secreto detrás de la parada de Thibaut Courtois

Lesionado frente al Manchester City

Compartir







El Real Madrid no podrá contar con Thibaut Courtois, al menos a corto plazo. Las pruebas médicas a las que se sometió tras la lesión que sufrió en el partido de vuelta de los octavos de la Champions frente al Manchester City han desvelado que sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. El portero merengue estará alrededor de mes y medio fuera de los terrenos de juego.

El Madrid tendrá que afrontar varios partidos sin uno de sus estandartes. Courtois se marchó lesionado del duelo en Etihad Stadium y lo que parecía algo leve se ha convertido en una lesión un poco más larga de lo esperado. El belga se perderá alrededor de un mes y medio de competición, tiempo en el que los blancos se juegan citas importantes como el derbi frente al Atlético además de otros tantos partidos de LaLiga. Tampoco estará, casi con total seguridad, para la eliminatoria de cuartos de final de la Champions frente al Bayern Múnich.

En cuanto al resto de lesionados, Militao realizó una parte del entrenamiento con el grupo y otra trabajo específico. Todo apunta a que podrá regresar tras el próximo parón de selecciones. Bellingham sigue siendo duda de cara al derbi. De las próximas sesiones y de su evolución dependerá su presencia en el Santiago Bernabéu.

Carreras y Asencio, por su parte, trabajaron con normalidad y apuntan a estar disponibles ante el Atlético de Madrid, mientras que Rodrygo, Mendy y Ceballos continúan sus procesos de rehabilitación.

El parte médico del Real Madrid

Este ha sido el parte médico emitido por el Real Madrid para informar del alcance de la lesión de Thibaut Courtois.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución.