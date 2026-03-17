Arbeloa desvela el estado físico de Courtois y si llega al derbi ante el Atlético: "Por precaución"

Pablo Sánchez 17 MAR 2026 - 23:34h.

Uno por uno en la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions: dos suspensos y Vinicius, el mejor

Fue sustituido en el descanso

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Álvaro Arbeloa se mostró muy satisfecho ante los micrófonos después de la victoria del Real Madrid ante el Manchester City y la consiguiente clasificación para los cuartos de final de la Champions. El duelo, marcado por la temprana expulsión de Bernardo Silva, dejó a un damnificado: Thibaut Courtois. El belga fue sustituido en el descanso debido a unas molestias para dejar su sitio a Lunin y sembrar la duda de cara al derbi frente al Atlético de Madrid.

Minutos después del partido, en declaraciones a Movistar, Arbeloa desveló cuál es el estado físico actual de Courtois y si llegará o no al derbi madrileño. "Ha sido por precaución, tenía unas molestias y no hemos querido arriesgar lo más mínimo, espero que esté el domingo", comentó para tranquilidad del madridismo.

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La rueda de prensa de Arbeloa

Próximo rival: "Lo que venga, lo importante es estar ahí. Si quieres ser campeón de Europa tienes que estar ahí".

Análisis de la victoria: "Ellos han salido como sabíamos, a apretar, a ponernos en dificultades. Nos ha faltado paciencia con balón en ese primer tramo, aunque decirlo es muy fácil y hacerlo complicado.

Influencia del derbi: "Inconscientemente sí. Aunque habíamos hablado en el descanso de salir a ganar el partido, pero como siempre pues teníamos un rival en frente que lo hace muy bien".

Aprendizaje: "Lo importante es que aprendamos cómo tenemos que ganar cada partido, con compromiso, sacrificio, oficio, siendo un gran equipo, que es lo que nos hace falta, mentalidad colectiva para ganar cada partido".

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Brahim: "Ha hecho una eliminatoria espectacular, el as en la manga y no era fácil porque no teníamos a Mbappé. Lo ha hecho fantásticamente bien con mucho trabajo en defensa y en ataque ha hecho lo que le he pedido. Les ha costado mucho defenderle".