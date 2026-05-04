Jorge Morán 04 MAY 2026 - 10:57h.

En Brasil apuntan a que Neymar ya se habría disculpado

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El último tramo de la carrera de Neymar está haciendo olvidar a la estrella que un día fue en el Barcelona o en el PSG. Un futbolista condenado por las lesiones, con su Santos en descenso en Brasil y sin apenas opciones de ser convocado por Carlo Ancelotti en el Mundial 2026. Pero a esto se le suma su indisciplina, con gestos a sus aficionados o comentarios misóginos que generaron gran revuelo en su país.

Y si esto no era suficiente, el '10' del Santos vuelve a estar en el punto de mira después de un nuevo problema con un compañero durante el entrenamiento. Una información que llega desde Globoesporte y que desvela la 'pelea' entre Neymar y el hijo de Robinho.

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Neymar se pica con el hijo de Robinho

La relación entre Robinho Jr y Neymar siempre ha sido como de un padre y un hijo. La ex estrella del Barcelona quiso 'apadrinar' al joven en su llegada al primer equipo, y no ha parado de darle todo tipo de consejos para su crecimiento. Pero en el entrenamiento de este pasado fin de semana, todo esto se olvidó.

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Según cuentan desde Globoesporte, Neymar y Robinho Jr tuvieron un enfrentamiento durante la sesión. Un regate del hijo del ex del Real Madrid no sentó nada bien al capitán, respondiendo con una dura entrada que hizo comenzar una trifulca. "Hubo empujones y forcejeos", dijo uno de los testigos del entrenamiento.

Una situación que no se quedó ahí y según apuntan al medio brasileño, Neymar llegó a abofetear al joven de 18 años. "Al menos una persona contactada por el reportero también afirma haber visto al número 10 abofetear al joven jugador", apuntan. Una situación que hizo que tras el entrenamiento en 'Centro de Entrenamiento Rei Pelé', los representantes de Robinho Jr pidieran explicaciones. "Neymar habló con el joven jugador para disculparse por su comportamiento impulsivo", aseguran desde Globoesporte en un pequeño enfrentamiento entre dos grandes 'amigos'.