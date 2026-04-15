Neymar Jr imitando a Lamine Yamal en el partido de Santos frente a Recoleta

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 ABR 2026 - 11:19h.

El brasileño hizo el mismo gesto que el jugador del FC Barcelona antes de sacar un córner

Así era el mundo la última vez que el FC Barcelona ganó la Champions

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El maestro tuvo un detalle con el aprendiz. Durante el partido de la Copa Sudamericana que enfrentaba a Santos y Recoleta, Neymar Junior imitó el gesto que Lamine Yamal hizo frente al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. La estrella del FC Barcelona, esperando a que se reanudara el juego, se sentó encima del balón antes de sacar un córner y horas después Neymar le copiaría la acción dejando una imagen viral. El 19 del Barça siempre ha mostrado admiración por el astro brasileño y en numerosas ocasiones ha declarado que era su jugador favorito e ídolo futbolístico. El extremo del Santos ha querido tener un detalle con el de Rocafonda durante el partido de la madrugada de ayer en el que marcó gol y se picó con el público.

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El gesto de Neymar Jr imitando a Lamine Yamal

La relación entre Neymar Jr y Lamine Yamal siempre ha sido buena. Durante las vacaciones de verano del año pasado, la estrella del FC Barcelona pasó unos días en Brasil con el actual jugador del Santos. Siempre que el de Rocafonda ha sido preguntado por quienes son sus ídolos o en quien se ha fijado para ser como es, la respuesta era Neymar. En la rueda de prensa previa al partido de la Champions contra el Atlético de Madrid habló sobre el papel del brasileño en la remontada contra el PSG en 2017: "He visto muchas veces el partido y lo vi en directo, Neymar es el jugador que ha marcado mi infancia, mi ídolo, nos inspira a todos, pagas una entrada por verle, tres días después volvías a ver el partido solo por sus jugadas. Quiero darle las gracias por lo que ha dado al fútbol y espero que esté en el Mundial", declaró Yamal. El pequeño detalle de la estrella del Santos con el 19 del Barcelona ha dado la vuelta al mundo y reafirma que el vínculo entre ellos dos sigue siendo muy fuerte.

El partido de Neymar Jr con el Santos: gol y pique con la grada

El partido de la Copa Sudamericana que enfrentaba al Santos contra Recoleta acabó empate a 1. Neymar Junior marcó el gol del equipo local en el minuto 4 del encuentro en un contrataque perfectamente ejecutado y en el que solo tendría que empujar el balón a puerta vacía. En el minuto 45, Recoleta marcaría el tanto del empate de penalti. Al acabar el partido, Neymar tuvo un rifirrafe con la grada. Un aficionado le gritaría que "debería entrenar más" porque "está gordito" y el brasileño no dudó en responderle preguntando de manera irónica si "él tenía que hacer todo". Además, el 10 de Santos concluyó su rifirrafe con el afirmando que está dando la vida aquí y que debería respetarle.