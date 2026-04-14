Celia Pérez 14 ABR 2026 - 23:28h.

El técnico alemán analizó la eliminatoria del Barça

El uno por uno del Barcelona ante el Atlético de Madrid: notas de la eliminación

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha pasado por los micrófonos de Movistar esta noche para analizar la eliminación del Barcelona ante el Atlético de Madrid en Champions League. Tras el 0-2 de la ida, los de Hansi Flick consiguieron igualar la eliminatoria con los goles de Lamine y Ferran, pero Lookman volvió a decantar la eliminatoria para los rojiblancos, que se llevaron el pase a semifinales.

Sensaciones: "Estamos decepcionados. Creo que hemos tenido muchas oportunidades, especialmente en el primer tiempo. Hemos podido marcar el tercero y al final hemos concedido ese gol. Decepcionado".

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Primera mitad: "Hemos hecho un partido fantástico. Hemos jugado un con un jugador menos. El equipo ha estado fantásticos. Aprecio lo que he se ha visto. No hemos tenido mucha suerte. Ha sido así. Tenemos que aceptarlo".

Pequeños detalles: "Sí, desde luego. El fútbol es así. Tenemos que hacer cosas mejor. Con la mentalidad y la actitud, el equipo ha dado todo. Y eso es lo que queremos ver. Han hecho un trabajo fantástico. al final no lo hemos conseguido.