Uno por uno del Atlético ante el Barcelona en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

Ángel Cotán 14 ABR 2026 - 23:01h.

Antoine Griezmann fue el mejor de los colchoneros

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La derrota más dulce de la temporada. El Atlético de Madrid se repuso de un dubitativo inicio de partido donde estuvo a centímetros de ir a la lona y mostró su versión más competitiva para plantarse en las semifinales de la UEFA Champions League. Un brillante Antoine Griezmann con balón, Musso enterrando sus dudas del principio y el gran trabajo de Sorloth, capitales en el pase europeo.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona y ponemos nota a su partido.

J. Musso (8): Inicio muy dubitativo del portero. Demostró inseguridad en los primeros minutos. Evitó lo que hubiera sido el 0-3 ante Fermín. Creció a partir de esa acción y sostuvo a su equipo ante el asedio azulgrana. Grandes intervenciones para mantener la ventaja global.

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Nahuel Molina (6,5): Aguerrido contra Fermín y ganador de duelos en el primer acto. Contó con las constantes ayudas de Giuliano. Y casi marca.

Robin Le Normand (6,5): Mucho más concentrado que su compañero en el eje de la zaga, que no era difícil. Un pie salvador de Joan García evitó su gol.

C. Lenglet (0): Error catastrófico ante Lamine Yamal que le costó el 0-1 a su equipo. También en la foto del segundo gol demostrando una pasividad impropia de unos cuartos de Champions. Por suerte no le costó la eliminación a su equipo.

Matteo Ruggeri (7,5): Se mantuvo de pie ante un brillante Lamine Yamal, aunque estuvo muy exigido. Partido complicado para él. Todo pundonor esta noche.

Marcos Llorente (7,5): Carrera al espacio marca de la casa y asistencia medida a Lookman para el 1-2. Acciones defensivas de mucho nivel. Tiene siete pulmones.

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Koke (6): Pasivo en la marca a Olmo que pudo filtrar sin apuros un buen pase para Ferran Torres para el 0-2. De menos a más.

Giuliano Simeone (6): Corrió como si no hubiera un mañana. Esfuerzo y sacrificio al servicio del equipo. Se vació.

Ademola Lookman (7,5): No falló ante Joan García en el 1-2. Amenazó con disparos peligrosos la portería culé.

A. Griezmann (8,5): Muy activo en la primera mitad, por todas las zonas del campo y rematando, aunque sin acierto, contra la portería de Joan García. Toque capital para la acción del gol de Lookman. Un gran encuentro el suyo.

Julián Álvarez (6): Le faltó peso en ataque en la primera mitad, pero se fajó en defensa cuando el equipo lo necesitó. Más influencia tras la reanudación, aunque no brilló como en la ida.

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Álex Baena (5): Cumplió, sin alardes.

Nico González (6): Muy aplicado en defensa. Se quedó a centímetros del gol.

A. Sorloth (8): En la primera acción que protagonizó midió a la perfección la línea del fuera de juego para provocar la expulsión de Eric García. Minutos decisivos en el partido.

Johnny Cardoso (S.C): Sin calificar.