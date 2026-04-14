Mateu Lahoz explica por qué el VAR obvió la acción entre Musso y Fermín: "Es parte del fútbol"

Ángel Cotán 14 ABR 2026 - 21:46h.

El juego estuvo parado varios minutos

El Barcelona llega al Metropolitano entre cánticos contra el Real Madrid y Atlético: "Si se puede"

Compartir







La primera mitad del Atlético de Madrid - FC Barcelona de cuartos de final en el Metropolitano no dio respiro. Y si no que se lo pregunten a Juan Musso, titular en la portería colchonera ante los problemas físicos de Jan Oblak, el guardameta argentino comenzó con dudas el choque, pero fue asentándose en el primer acto con dos paradas de mucho mérito. Una de ellas fue ante Fermín y acabó con el centrocampista azulgrana ensangrentado.

Ya con el momentáneo 0-2 en el luminoso, los de Hansi Flick rozaron el tercero con un clarísimo remate a bocajarro de Fermín. En esta ocasión, Musso se hizo grande y ocupó el máximo espacio posible de portería para negar el tanto al mediocentro.

PUEDE INTERESARTE La convocatoria del Atlético de Madrid ante el Barcelona con cuatro bajas y dos novedades

Con un pequeño salto, el portero colchonero le ganó el duelo a Fermín, pero este acabó en el suelo. La bota del guardameta local, concretamente sus tacos, impactaron de lleno y de forma fortuita en la cara del centrocampista culé, provocando un percance que, a juicio de Mateu Lahoz, no merecía la entrada del VAR. Así lo expresó durante la retransmisión del encuentro en Movistar Plus. El trencilla se apoyó en la naturaleza del juego para dar la razón a Clement Turpin, árbitro principal del choque.

PUEDE INTERESARTE La UEFA rechaza la queja formal del Barça por el arbitraje de Kovacs en la ida contra el Atleti

Mateu Lahoz explica por qué el VAR obvió la acción entre Musso y Fermín

El ahora analista arbitral se mojó durante la retransmisión del encuentro. Sin obviar el percance que sufrió el centrocampista del Barcelona, Mateu Lahoz tuvo claro su veredicto: "Tú no puedes ir contra natura, por mucho que tengas una herramienta como el VAR, no puedes intentar cambiar a partir de la cámara lenta. Musso se hace grande, y obviamente un contacto con los tacos en la cara hace muchísimo daño, pero eso es parte del fútbol. Desde el arbitraje se debe entender de forma natural".