El Barcelona llega al Metropolitano entre cánticos contra el Real Madrid y Atlético: "Si se puede"

Ángel Cotán 14 ABR 2026 - 20:29h.

Los protagonistas ya están en el Metropolitano

Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Barcelona hoy, vuelta de cuartos de Champions League

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El FC Barcelona confía en la remontada en el Metropolitano. Y más allá de la plantilla que lidera Hansi Flick, también creen en ello sus aficionados. Los desplazados culés hasta la capital de España alentaron al autobús visitante a su llegada al feudo colchonero. Entre cánticos de aliento, y también contra el Atlético de Madrid e incluso el Real Madrid, los aficionados azulgranas trataron de motivar a los suyos.