Competicion:
El Barcelona llega al Metropolitano entre cánticos contra el Real Madrid y Atlético: "Si se puede"
Los protagonistas ya están en el Metropolitano
Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Barcelona hoy, vuelta de cuartos de Champions League
El FC Barcelona confía en la remontada en el Metropolitano. Y más allá de la plantilla que lidera Hansi Flick, también creen en ello sus aficionados. Los desplazados culés hasta la capital de España alentaron al autobús visitante a su llegada al feudo colchonero. Entre cánticos de aliento, y también contra el Atlético de Madrid e incluso el Real Madrid, los aficionados azulgranas trataron de motivar a los suyos.
En las imágenes del vídeo superior puedes ver los cánticos de la hinchada visitante en los aledaños del Metropolitano.