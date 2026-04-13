Diego Páez de Roque 13 ABR 2026 - 00:01h.

Lamine Yamal se ha cambiado su foto de perfil de Instagram

El detalle que cambia el Barcelona para evitar el gafe de Madrid en la Champions League

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Después de ganar el derbi de Barcelona y ponerse a 9 puntos del Real Madrid, prácticamente sentenciando LALIGA EA Sports, el FC Barcelona ya ha cambiado el chip al modo Champions League.

Mañana lunes, el equipo culé viajará a la capital de España para concentrarse antes del encuentro de vuelta contra el Atlético de Madrid, donde necesitarán ganar por dos goles de diferencia para forzar la prórroga y de tres para clasificarse las semifinales de la Liga de Campeones.

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Desde que terminó el partido de LALIGA contra el RCD Espanyol, tanto la afición como el equipo ha activado el modo remontada. Cuando el colegiado pitó el final, en el Spotify Camp Nou resonó el cántico de "Sí se puede, sí se puede".

La nueva foto de perfil de Instagram de Lamine Yamal

Este domingo, Lamine Yamal ha querido motivar a sus seguidores con una nueva foto de perfil en sus redes sociales. Concretamente, ha elegido a la leyenda de la NBA LeBron James con la Copa de Campeón de 2016.

¿Pero por qué Lamine Yamal ha elegido a LeBron James? En aquella edición, Cleveland Cavaliers, el equipo donde militaba la estrella de la NBA, llegó a ponerse 3-1 abajo en las finales de la competición. No obstante, lograron una remontada histórica para terminar consiguiendo el anillo con un global de 4-3.

Lamine Yamal quiere subir la temperatura del duelo contra el Atlético de Madrid motivando a sus seguidores inspirándose en LeBron James y así intentar conseguir lo que no pudieron hacer en la vuelta de la Copa del Rey, donde se quedaron a un gol de llevar la eliminatoria a la prórroga.

Este tipo de mensajes también los pronunciará mañana en rueda de prensa, pues será el jugador que acompañará a Hansi Flick en rueda de prensa. Ya tras finalizar el encuentro de ida en el Camp Nou, donde perdieron por 0-2, publicó un mensaje de motivación en su cuenta de Instagram. "Esto no ha acabado, culers. Lo daremos todo en la vuelta. Todos unidos, siempre."