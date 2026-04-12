Diego Páez de Roque 12 ABR 2026 - 16:50h.

Mati Prats abrió el programa de mediodía hablando del Barcelona

La secuencia completa de la batalla del derbi Barça-Espanyol con Gavi y Pere Milla encarados

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El FC Barcelona dio anoche un paso de gigante por LALIGA. Después del empate del Real Madrid contra el Girona en el Santiago Bernabéu, los de Hansi Flick tenían claro de la importancia de la victoria contra el RCD Espanyol, pues ganar les pondría a 9 puntos de ventaja.

El público del Camp Nou celebró los tres puntos del derbi como la casi sentencia de la competición doméstica. Y los jugadores les acompañaron, dando una vuelta de honor al estadio.

Mati Prats da por sentenciada LALIGA

Tras el partido, algunos jugadores hablaron con los medios de comunicación, que les preguntaron acerca del porvenir de LALIGA y si ya estaba sentenciada tras el pinchazo del Real Madrid.

"Hasta que no la ganemos no está sentenciada, puede pasar de todo. Tenemos que sumar de tres en tres y ahora pensar en la Champions", dijo Ferran Torres tras el encuentro liguero.

Sin embargo, en la editorial de Mati Prats del programa de mediodía de ElDesmarque, fue muy tajante con el futuro de LALIGA. "Hoy es 12 de abril y ya tenemos campeón de LALIGA", comenzó diciendo.

"Yo creo que le podemos dar la enhorabuena al Barça, que ha sido además el mejor equipo de largo de la competición", continuó. Sin embargo, echó en falta un poco de emoción para la recta final de la temporada, pues el Atlético de Madrid dimitió hace mucho tiempo y el Real Madrid de Xabi y Arbeloa no ha estado a la altura.

"Será LALIGA de Lamine Yamal, la segunda de Hansi Flick y solo falta saber cuándo cantará el alirón. Podría ser en el Clásico e incluso podría haber pasillo", mencionó.

No obstante, el presentador del programa puso deberes al FC Barcelona antes de salir campeón de LALIGA. "El Barça va a afrontar un reto mayúsculo: intentar remontar en el campo del Atlético en la Champions League. LALIGA ya tiene dueño, la Champions aún no".