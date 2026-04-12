Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 13:07h.

Así fueron los incidentes entre Barça y Espanyol tras el derbi

El cántico de los jugadores del Barça con la afición en el Camp Nou que enfurece al Espanyol: "Rezaremos por tu desaparición"

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El derbi del Camp Nou entre el Barcelona y el Espanyol terminó con 4-1 para los culés en un partido con la tensión habitual de este tipo de encuentros que desembocó en numerosos piques tras el pitido final. Fue Pol Lozano el que destapó la caja de los truenos con sus declaraciones a pie de campo aunque los principales protagonistas fueron Gavi y Pere Milla tal y como se pudo comprobar en las imágenes que fueron sucediéndose posteriormente.

Las cámaras de Movistar+ y DAZN captaron la secuencia en la que, tras el pitido final, el futbolista sevillano se encuentra celebrando una victoria que deja al Barça a un paso de lograr LALIGA EA Sports, con nueve puntos de diferencia sobre el Real Madrid. A la efusividad habitual del palaciego de alegría le siguió el cabreo cuando se dirigió a Pere Milla, que estaba recriminándole algo en el festejo a sus compañeros y se fue hacia él.

Gavi se encaró con el futbolista ilerdense, que le respondió antes de marcharse mientras Xavi Espart y Rubén Sánchez se llevaban al centrocampista azulgrana. A por el jugador del Espanyol se fue Eric García, tal y como captaron las cámaras de ElDesmarque, y también tuvo que ser separado por Hansi Flick mientras el delantero espanyolista ya se marchaba.

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Las palabras de Pol Lozano sobre los piques entre el Barça y el Espanyol

Unos incidentes que no fueron a más mientras los jugadores del Barça celebraban con su afición una liga casi conquistada y se motivaban para la vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid con cánticos contra su rival en la ciudad condal. El que destapó todo fue Pol Lozano en su entrevista a pie de campo para Movistar+ después de haberse picado también con Joao Cancelo, mordiéndose la lengua pero soltando algún dardo a los culés.

"No, da igual, cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está. No hay nada más que añadir", declaró el centrocampista perico que, en zona mixta, soltó un "siempre es el mismo", sin querer responder si se refería a Gavi cuando le preguntaron explícitamente por él.

Después, Manolo González habló sobre estos piques en sala de prensa siendo claro con un "cuando pierdes, te la tienes que comer": "Bueno, pasa lo de siempre. Aquí, cuando ganamos, todos somos pistoleros, no hay más. En el 85' estábamos más cerca del cementerio de Les Corts que del Camp Nou y en el 87', pues somos todos más valientes que la hostia. Ya está, no hay más. Cuando pierdes, te la tienes que comer, no hay más. Cuando te vacilan cuando pierdes, te la tienes que comer. Así que toca tragar y competir otra vez al máximo nivel en Vallecas".