Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 22:23h.

Manolo González hizo autocrítica y pasó página tras los piques

El uno por uno y notas del Espanyol en el derbi ante el Barça con siete suspensos, uno señalado

Compartir







El derbi de la Jornada Retro no sirvió para cambiar la tónica del Espanyol después de la derrota perica por 4-1 ante el Barcelona en el Camp Nou que acabó con lío sobre el campo. Gavi y Eric García terminaron encarándose con Pere Milla y Pol Lozano con Joao Cancelo antes de señalar a los jugadores culés y, en especial, al sevillano, aunque Manolo González fue rotundo en sala de prensa dejando claro que "cuando pierdes, te la tienes que comer".

Preguntado por los incidentes al final del choque, el entrenador espanyolista quiso pasar página: "Bueno, pasa lo de siempre. Aquí, cuando ganamos, todos somos pistoleros, no hay más. En el 85' estábamos más cerca del cementerio de Les Corts que del Camp Nou y en el 87', pues somos todos más valientes que la hostia".

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de la jornada 34 en LALIGA EA Sports

"Ya está, no hay más. Cuando pierdes, te la tienes que comer, no hay más. Cuando te vacilan cuando pierdes, te la tienes que comer. Así que toca tragar y competir otra vez al máximo nivel en Vallecas", sentenció Manolo González.

La autocrítica de Manolo González tras la derrota del Espanyol en el derbi

En sala de prensa, el gallego también estalló por los errores que había concedido el Espanyol en las jugadas de los goles: "Bueno, más que en la primera parte, porque en la primera parte tampoco ha sido que te hayan atacado demasiado, realmente ha sido la acción del córner, la acción del 2-0, que son, bueno, las tres, sobre todo, ya no cuento el cuarto. Las acciones del 1-0, 2-0 y 3-0 son una vergüenza, y así no puedes ganar. No puedes hacer un buen partido como hemos hecho, competir a buen nivel y regalar tres goles, porque el primero, de córner, es una vergüenza. El segundo viene de un duelo en el medio del campo, que no es una acción de ataque, porque no es una acción de ataque: tenemos la pelota para contraatacar, Romero empieza a tirar, nos gana el duelo, nos gana Gavi un duelo de cabeza... es para cagarse".

"Y, después, en el tercer gol, pasa lo mismo: un duelo en el medio del campo, que tenemos la pelota para jugar fuera, la perdemos y acabamos en situación de gol. A partir de ahí, hemos estado muy cerca de poder empatar pero no puedes cometer estos errores en un campo como este. Si te marca un gol un jugador por una acción de talento, vale, pero no en regalos de este tipo", se quejó Manolo.

El técnico lamentó estos errores individuales que han llevado a que el Espanyol acumule ya 14 partidos sin ganar: "Es que es de lo que hablamos. Estás en el partido, estás metido, los tienes, que incluso han tirado dos pelotas fuera cuando hemos ido a presionar arriba, tienes el partido donde lo querías, queríamos llegar al minuto 80 dentro del partido porque sabíamos que aquí tendríamos opciones, y hacemos todo para llegar a ese momento de partido y encajamos tres goles. Vuelvo a decir, no cuento el cuarto, porque el cuarto ya es un momento en que estás más abierto y tal, pero los tres goles es que no son acciones de talento del rival, son acciones de situaciones nuestras que no hemos sabido ganarlas".