Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 20:30h.

Así jugaron los hombres de Manolo González

Manolo González, la baja de Riedel, Pickel y el ninguneo del Barcelona al Espanyol: "No me preocupa"

Compartir







El RCD Espanyol cayó derrotado por 4-1 en el derbi ante el Barcelona en el Camp Nou a pesar de la reacción en la segunda parte tras una nefasta primera parte. El gol de Pol Lozano metió a los pericos en el encuentro pero el empate no llegó y los culés sentenciaron en el tramo final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto perico en la jornada Retro de LALIGA EA SPORTS.

Marko Dmitrovic [4]: El serbio realizó varias paradas pero quedó señalado en el primer gol al chocarse con un compañero en el salto y al perder el duelo con Lamine Yamal en la jugada del 3-1. Además, dejó un par de sustos en dos balones que perdió al tener ya agarrados.

PUEDE INTERESARTE La FIFA expedienta a España por los cánticos de Cornellá frente a Egipto

Omar El Hilali [5]: En líneas generales, el lateral diestro estuvo correcto por su costado, también de menos a más, a pesar del sufrimiento en los minutos en los que el Espanyol apenas podía pasar del centro del campo. Perdió la marca de Frenkie en el 4-1 con el equipo ya roto.

Fernando Calero [6]: El encargado de mantener al Espanyol en la zaga mejorando las prestaciones defensivas de sus compañeros, siendo clave en jugadas como el mano a mano de Rashford en el que evitó el gol en dos ocasiones.

Leandro Cabrera [2]: El uruguayo sigue inmerso en un bajón que ha coincidido prácticamente con todo el tiempo que lleva el Espanyol sin ganar. Estuvo mal en los despejes y también le dio demasiadas facilidades a Ferran en el 2-0 y perdió la carrera con Lamine en el tercero.

Carlos Romero [3]: El lateral lo pasó mal con un Lamine Yamal al que no pudo frenar por su costado ni cuando Dolan comenzó a ayudarle más. Además, Ferran Torres le ganó con facilidad el salto para marcar de cabeza el primer tanto de la tarde.

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de la jornada 34 en LALIGA EA Sports

Urko González de Zárate [5]: El mediocentro estaba sosteniendo al Espanyol durante la primera mitad pero vio cómo Gavi le ganaba con facilidad un salto que desembocó en el segundo tanto culé. A pesar de esta jugada, fue clave en la mejora espanyolista fortaleciendo la medular.

Pol Lozano [7]: El único capaz de frenar a los futbolistas del Barça en el centro del campo aunque muchas veces, eso sí, con faltas. Con un gran disparo en un balón suelto batió a Joan García para anotar el 2-1.

Edu Expósito [5]: No fue capaz durante la primera parte de darle oxígeno al Espanyol con envíos a los jugadores de banda con los que sus compañeros pudiesen respirar entre el acoso del Barcelona. Mejoró tras la reanudación con un mayor protagonismo del que se beneficiaron sus compañeros.

Cyril Ngonge [4]: Con el equipo echado muy atrás, el internacional belga apenas pudo entrar en contacto con la pelota a pesar de intentar algún contraataque en la primera mitad.

Tyrhys Dolan [3]: Muy poco del futbolista inglés en ataque y en defensa, donde dejó solo a Carlos Romero en demasiadas ocasiones teniendo a un futbolista como Lamine Yamal por su costado. Sustituido al descanso.

Kike García [3]: No fue el día del ariete, desasistido e incapaz de competir en los duelos con los centrales del Barcelona, ni siquiera desde la entrada de Roberto.

Sustitutos de Manolo González en el Barça-Espanyol

Roberto Fernández [6]: Entró tras el descanso para jugar en una doble punta con Kike y mejoró a sus compañeros peleando cada balón y permitiendo abrir espacios con los que avanzar. La tuvo en un balón de Terrats al que no llegó por poco.

Rubén Sánchez [6]: Le dio amplitud al Espanyol desde la banda derecha buscando siempre la verticalidad hacia el área de Joan.

Ramón Terrats [5]: Entró como enganche buscando el último pase a Roberto y los hombres de banda y con un dinamismo en el frente de ataque con el que buscar el empate.

Pere Milla [4]: Apenas incidió el ilerdense desde su entrada al campo y no ayudó a buscar el empate del su equipo en el derbi.

Charles Pickel [-]: De vuelta al fin tras la interminable celebración de la RD Congo por su clasificación al Mundial 2026.