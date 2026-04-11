Alberto Cercós García 11 ABR 2026 - 20:30h.

El FC Barcelona acaricia la Liga tras llevarse el derbi catalán ante el RCD Espanyol

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El FC Barcelona supera sin muchas complicaciones al RCD Espanyol, que sigue sin ganar en este 2026. Mientras que el equipo de Hansi Flick, con esta nueva victoria (4-1), acaricia el título de Liga; los de Manolo González ven cómo no son capaces de dar el paso definitivo para asegurarse la permanencia una temporada más en Primera División. El derbi catalán tenía muchos alicientes, desde el punto de ver si el Espanyol era capaz de volver a ganar a corroborar que lo sucedido hace días en la Champions fue una simple desconexión del Barça. A priori, todas las hipótesis son las correctas. Los pericos continúan en una mala dinámica pese a reaccionar con creces en la segunda mitad y los culés cogen fuerza con un triunfo justo para soñar con remontar al Atlético de Madrid el próximo martes.

El Barça empezó mucho mejor el partido y a los diez minutos, en un córner, Lamine Yamal asistía a Ferran Torres para estrenar el marcador. El valenciano no marcaba desde finales del mes de enero y en el derbi catalán eso se iba a terminar. Ferran le ganó la partida por arriba tanto a Marko Dmitrovic como a Carlos Romero, para meter la frente y colocar el 1-0 en el luminoso. Con algún destello muy puntual del Espanyol (Ngonge y Kike García fueron los únicos que crearon un poco de peligro a Joan García), el equipo local tuvo siempre la batuta del encuentro.

Lamine Yamal aprovechó la primera parte no solo para asistir a Ferran Torres, sino para mostrar su gran calidad: regates, verticalidad y precisión. Porque eso es lo que pasó en el 2-0, un pase de Lamine al espacio para que Ferran, con sutileza, anotase su segundo tanto del partido. Además, los Fermín, Gavi y Pedri también tuvieron protagonismo, con disparos desde fuera del área que no terminaron de la mejor manera. Y el susto, antes del descanso, lo dio Gerard Martín.

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Una segunda mitad de dominio muy repartido

Del 3-0 al 2-1. A los diez minutos de reanudarse el partido, el Espanyol logró recortar distancias gracias a un tanto de Pol Lozano. El canterano perico aprovechó un desbarajuste defensivo para meterle el miedo en el cuerpo al Barça. Y lo hizo justo después de que el VAR corroborase un gol anulado a Ferran Torres: una falta que peinaba Eric García en fuera de juego y que terminaba con el valenciano rozando el hat-trick. El partido pasó de una sentencia por milímetros a un contexto mucho más abierto.

Tras ello, el encuentro se convirtió en un toma y daca entre los dos equipos. El Espanyol intentaba hacer daño al Barça con balones a la espalda de la defensa, buscando la velocidad de Ramón Terrats, Roberto Fernández o Pere Milla. Por su parte, el combinado culé buscaba sentenciar a base de transiciones y juego al primer toque. Joao Cancelo y Marcus Rashford estuvieron cerca del 3-1, pero la defensa perica mejoró sus prestaciones e impidió que eso terminase ocurriendo. Hasta que al borde del final, un error de Dmitrovic y una desconexión total del Espanyol, el Barça sentenciaría con dos goles: primero uno de Lamine Yamal y luego con otro de Marcus Rashford. Al final, 4-1, tres puntos y... ¿una Liga?