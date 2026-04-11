Rafa Yuste, las opciones de ganar LALIGA y la protesta a los árbitros: "Hasta que no ganes matemáticamente..."

Fran Duarte 11 ABR 2026 - 14:31h.

En vídeo: la reacción de Rafa Yuste al empate del Madrid contra el Girona

La celebración de Joan Laporta tras el pinchazo del Real Madrid que acerca LALIGA EA Sports al Barça

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El FC Barcelona está ante una oportunidad de oro para sentenciar LALIGA. Para ello, los de Hansi Flick deben ganar el derbi contra el RCD Espanyol y conseguir los 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que dejarían LALIGA con aroma azulgrana. Sin embargo, Rafa Yuste evita verse como “campeones”. Puedes ver lo que ha dicho el actual presidente culé en funciones y Mao Ye, CEO del conjunto perico que ha hablado de los árbitros, en el vídeo superior.