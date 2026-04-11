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Rafa Yuste, las opciones de ganar LALIGA y la protesta a los árbitros: "Hasta que no ganes matemáticamente..."

Rafa Yuste aún no ve al Barça campeón: “Hasta que no ganes matemáticamente…”
Rafa Yuste en el encuentro de directivas del Barça y el Espanyol en el Conde Godó. ElDesmarque
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El FC Barcelona está ante una oportunidad de oro para sentenciar LALIGA. Para ello, los de Hansi Flick deben ganar el derbi contra el RCD Espanyol y conseguir los 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que dejarían LALIGA con aroma azulgrana. Sin embargo, Rafa Yuste evita verse como “campeones”. Puedes ver lo que ha dicho el actual presidente culé en funciones y Mao Ye, CEO del conjunto perico que ha hablado de los árbitros, en el vídeo superior.

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