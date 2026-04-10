La celebración de Joan Laporta tras el pinchazo del Real Madrid que acerca LALIGA EA Sports al Barça

Joaquín Anduro 10 ABR 2026 - 23:26h.

Enric Masip subió la foto a sus redes sociales

Hansi Flick no lo tiene claro con Lamine Yamal para el derbi de Barcelona

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El Real Madrid ha igualado por 1-1 este viernes ante el Girona en un partido que daba arranque a la Jornada Retro y que pone LALIGA EA Sports en bandeja para el Barcelona. Una igualada muy festejada por los azulgranas, que ven más cercano el título antes de jugar el derbi este sábado y que también llevó a la celebración de Joan Laporta y Enric Masip.

El presidente electo del Barça festejó el empate merengue en una foto en redes sociales que colgó el exdirectivo, a la espera de que entre de nuevo la directiva anterior, Enric Masip. "¡Sin palabras! ¡Amigos!", escribió el exjugador de balonmano junto a varios emojis de festejo y dos corazones con los colores azulgranas.

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El Barcelona roza el título de LALIGA EA Sports

El Real Madrid llegaba a esta jornada a siete puntos del Barça y el equipo de Hansi Flick podría ampliar la diferencia a los nueve en esta jornada 31. Para ello deberán ganar al Espanyol este sábado en un derbi siempre caliente con el condicionante de llegar incrustado en medio de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

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Los culés buscarán la machada ante el Atlético remontando el 0-2 colchonero en el Camp Nou y lo pueden hacer dejando el título de LALIGA EA Sports prácticamente sentenciado. De hecho, al equipo blaugrana le vale con igualar todos los resultados madridistas hasta el Clásico para poder lograr el campeonato en dicho encuentro en el Camp Nou incluso con un empate.

Esto después del favor del Girona con el empate por 1-1 en casa del Real Madrid este viernes en una gran actuación atrás de los jugadores de Míchel. Tras varias paradas de Gazzaniga en la primera mitad, el meta argentino se comió el gol de Fede Valverde pero Thomas Lemar igualó poco después para el empate final.