Saray Calzada 10 ABR 2026 - 15:57h.

Los dos entrenadores posaron con las camisetas de sus equipos

Manolo González, la baja de Riedel, Pickel y el ninguneo del Barcelona al Espanyol: "No me preocupa"

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Hansi Flick y Manolo González han estado en el posado tradicional antes del derbi catalán. Los dos entrenadores han cogido una respectiva camiseta de su equipo y han estado ante los medios. El técnico alemán parece que ha cogido un talismán y ha vuelto a utilizar el dorsal y el nombre de Gavi.

La historia se remonta al derbi de la primera vuelta. El alemán casi sin saberlo posó con el '6' y se sorprendió al ver la camiseta. Al ver que le dio buena suerte, en el posado con Xabi Alonso en la final de la Supercopa volvió a aparecer con la misma camiseta. Y ahora antes de esta jornada 31 de LALIGA EA Sports lo ha vuelto a hacer. Hansi Flick parece haber cogido este método para que le dé suerte y ha vuelto a repetirlo.

Manolo, Hansi y el tema de los árbitros

Antes de este posado, los dos técnicos hablaron en sala de prensa. A Hansi Flick le insistieron con el tema de los árbitros tras las quejas por el partido de la Champions contra el Atleti y a Manolo le preguntaron si cree que el Barça está dando la importancia que se merece a este partido teniendo la vuelta de los cuartos en unos días.

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"Le damos mucha importancia. Es un derbi, ante el eterno rival y queremos ganar después de mucho tiempo. Vamos convencidos de que podemos hacerlo. Lo que piensen ellos no me preocupa demasiado. Seguro que cuando arranque el partido irán a muerte y tratarán de hacer daño si pueden. Debemos centrarnos en lo nuestro. Hemos perdido contra ellos tres veces, pero hemos estado cerca". "Seguro que competirán a muerte. Es el derbi de la ciudad. Ex jugadores del Barça ya han dicho que esa rivalidad existía siempre y seguro que irán al máximo nivel".

Manolo González prefirió no meter presión al colegiado. "Confiamos en que lo haga bien. No nos pondremos una tirita antes de que pase nada".