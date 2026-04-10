Posibles alineaciones del Barcelona - Espanyol para la jornada 31 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 ABR 2026 - 06:39h.

Barcelona - Espanyol, las posibles alineaciones del partido de la jornada 31 de LALIGA EA Sports

Por qué Hansi Flick quitó a Pedri del Barcelona-Atlético de Champions

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El FC Barcelona recibe al Espanyol en la que será la jornada 31 de LA LIGA EA Sports. El derbi catalán se disputará en el Camp Nou el sábado 11 de abril a las 18.30 y enfrenta a dos clubes con una dinámica muy distinta. El Barcelona viene de ganar al Atlético de Madrid por 1 gol a 2 en un partido decisivo por el título liguero después del pinchazo del Real Madrid frente al Mallorca, pero los de Hansi Flick perdieron el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League por 0 goles a 2 ante los colchoneros. El conjunto blaugrana está líder de la liga con 76 puntos, 7 por encima de su perseguidor, el Real Madrid. El Espanyol viene de empatar a 0 frente al Betis y no conoce la victoria desde el 22 de diciembre del año pasado. Los de Manolo González siguen cayendo puestos en la tabla y después de una primera vuelta donde acabaron 5º, actualmente están 10º con 38 puntos. Una victoria frente al Barcelona en su campo puede ser la mejor manera de recuperar el gran nivel que el equipo catalán había tenido durante la primera parte del campeonato liguero.

Posible alineación del FC Barcelona

El Barcelona viene de ganar al Atlético de Madrid por 1 gol a 2 en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports con goles de Marcus Rashford y Robert Lewandowski. El conjunto blaugrana, sin embargo, perdió el partido de ida de cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid por 0 goles a 2 y tendrá que remontar la eliminatoria en el Riyadh Metropolitano si quiere pasar a la siguiente ronda. Para el encuentro liguero contra el Espanyol, Hansi Flick no podrá contar con Raphinha, Christensen y Marc Bernal ya que serán baja por lesión para algunos partidos más. No se espera que Frenkie de Jong llegue y Pedri, que fue cambiado en Champions por unas molestias en los isquiotibiales, parece que si que estará disponible. Respecto al once, se prevén rotaciones. Ronald Aráujo y Eric García parten como primeras opciones en el central izquierdo y lateral derecho, pero no se descarta que Gerard Martín y Jules Koundé sean los elegidos. En el centro del campo, Gavi, Casadó y Pedri se disputan las dos posiciones más retrasadas y en el ataque, Lamine Yamal y Robert Lewandowski podrían descansar. Esto provocaría que Roony Bardghji fuera titular por el sector izquierdo, Marcus Rashford por la derecha y Ferrán Torres como jugador más adelantado.

Portero: Joan García

Defensas: Balde, Aráujo, Cubarsí, Eric García/Koundé

Centrocampistas: Gavi, Casadó/Pedri, Fermín

Delanteros: Bardghji, Ferrán Torres, Yamal/Rashford

Posible alineación del RCD Espanyol

El Espanyol empató a 0 frente al Real Betis Balompié en la jornada pasada de LA LIGA EA Sports y no gana un partido desde el mes de diciembre de 2025. Los de Manolo González estaban en la lucha por los puestos europeos y poco a poco se han ido descolgando. El entrenador catalán no podrá contar con Javi Puado, lesionado de la rodilla hasta septiembre y tampoco con Clemens Riedel, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. La presencia de Charles Pickel en el partido frente al Barça es una incógnita ya que el el jugador de la República Democrática del Congo ha vuelto varios días más tarde de lo que estaba previsto porque estaba celebrando la clasificación de su selección al Mundial. Respecto al once, Roberto y Kike García se disputan el puesto de delantero centro y Ngongé, Ramón Terrats y Pere Milla el de extremo derecho.

Portero: Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Calero, El Hilali

Centrocampistas: Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito

Delanteros: Dolan, Roberto/Kike García, Ngongé/Terrats