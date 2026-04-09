Ángel Cotán 09 ABR 2026 - 08:43h.

En el turno de tarde, una acción similar protagonizada por Victor Gómez fue juzgada de distinta forma

Mateu Lahoz denuncia dos errores graves del árbitro en el Madrid - Bayern: "No ha cumplido su palabra"

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BarcelonaEl pasado miércoles, muchos aficionados españoles estuvieron enganchados a la televisión. En el turno de tarde, el Real Betis cosechó un buen resultado en el duelo de ida de cuartos de la Europa League. A renglón seguido, Barcelona y Atlético de Madrid volvían a verse las caras bajo el gran foco de la Champions League. Dos encuentros distintos, una acción similar... y dos posturas de los árbitros totalmente dispares. Una situación que sorprendió a Mateu Lahoz.

El exárbitro internacional participó en la retransmisión de Movistar Plus del choque europeo del Camp Nou. No fue un encuentro sencillo para el ahora analista arbitral, pues István Kovács tuvo que enfrentarse a jugadas límite con revisión VAR incluida.

Sin embargo, la acción que más descolocó a Mateu Lahoz no fue ni la expulsión de Pau Cubarsí ni el posible penalti de Marc Pubill. Esta ocurrió en el minuto 65 de encuentro y los protagonistas fueron Antoine Griezmann y su bota.

Mateu Lahoz, y la decisión arbitral del Barça - Atlético que no ocurrió en el Braga - Betis

Con el juego detenido, Griezmann decidió atarse los cordones de una de sus botas antes de poner nuevamente el balón en juego. István Kovács se acercó a la zona del campo en la que se encontraba el atacante colchonero, y una vez se incorporó, ordenó al galo que abandonara el terreno de juego. El delantero pidió explicaciones al trencilla, pero no sirvió de nada.

Ante esta situación, Mateu alucinó durante la retransmisión: "Me he perdido algo por el tema de la bota. Antoine Griezmann puede decidir atársela, lo que no entiendo en este caso es que le haga salir del terreno de juego. Obedece a que hace ya unos minutos, te he dicho que el árbitro me estaba sorprendiendo desde el punto de vista que no lo veía focalizado. Estaba tomando decisiones algo raras y algo extrañas".

Para más inri, en el turno de tarde, se actuó de forma bien distinta ante una situación similar. En el minuto 57 de juego, y tras una falta cometida por Marc Roca que le acabaría costando la cartulina amarilla, el lateral del Braga Victor Gómez aprovechó que el juego estaba detenido para atarse una de sus botas. La falta lateral del equipo luso no se lanzó hasta que se incorporó, retrasándose así el lanzamiento algo más de un minuto. Ante esta situación, Felix Zwayer no ordenó al futbolista local que abandonase el terreno de juego. Dos árbitros, una acción similar y dos decisiones totalmente dispares.