Cuadro de Europa League 2026 y cruces de cuartos de final

Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 16:43h.

La final se disputará el 20 de mayo en el Vodafone Park de Estambul

La Real Sociedad reconoce tres motivos para apoyar a Betis y Celta: "Lo hemos notado"

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Momento importante en la UEFA Europa League. Este jueves se conocerán los resultados decisivos en los octavos de final del torneo y quedarán emparejados los ocho equipos que continuarán vivos. Con la final de Estambul del próximo 20 de mayo en mente, los clubes españoles conocen de antemano el camino que deberán completar antes de tan señalada cita.

Con una excepción. El pasado miércoles, y por motivos de seguridad, Braga y Ferencváros disputaron el encuentro de vuelta de octavos. Los portugueses completaron la remontada con un contundente 4-0 en casa. Un encuentro que afectaba directamente al Real Betis.

Cuadro completo de la Europa League 2026

En el último sorteo, correspondientes a los octavos, ya quedó marcado el camino hasta la final. A diferencia de la Champions League, en esta competición europea los dos representantes españoles van por el mismo lado del cuadro, el izquierdo. No obstante, Celta de Vigo y Real Betis no se verían las caras hasta unas hipotéticas semifinales.

Un alivio para los nuestros si se tiene en cuenta que por el otro lado del cuadro figuran equipos como el Aston Villa, Oporto o Roma, todos ellos llamados a conquistar la Europa League en el Vodafone Park de Estambul.

Resultados de octavos y cruces de cuartos de final

Con la presencia confirmada del Braga en cuartos de final, el equipo luso se medirá al vencedor de la eliminatoria entre Betis y Panathinaikos, con mínima ventaja para los griegos. Por su parte, el Celta, siempre y cuando logre tumbar al Lyon, se citará en cuartos de final con el vencedor de la eliminatoria entre Genk y Friburgo, con ventaja por la mínima para los belgas. Los cuartos de final se disputarán el 9 y 16 de abril.

Estos son los resultados de los octavos de final: