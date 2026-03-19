Pepe Jiménez Sevilla, 19 MAR 2026 - 22:54h.

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El Betis hace historia... y esto apenas acaba de comenzar. El conjunto de Manuel Pellegrini consiguió remontar al Panathinaikos en un encuentro en el que la diferencia de nivel entre ambos conjuntos, esta vez sí, se evidenció y los verdiblancos no tuvieron demasiadas dificultades (4-0) para pasar a cuartos de final de la Europa League por primera vez en su historia.

Noche histórica en La Cartuja y reacción de Manuel Pellegrini. El entrenador chileno, tras las dudas generadas alrededor de su equipo en las últimas semanas, sorprendió con su alineación y, al menos en la previa, invitó a pensar en un cambio de sistema para intentar superar el bloque que planteaba Rafa Benítez.

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El cambio, y el excelente ambiente en La Cartuja, funcionó. El Betis arrancó con paso firme, dominador, enérgico, dinámico y llegador, con Abde dejando detalles de toda la calidad que tenía. Sin embargo, la primera gran ocasión llegó para el Panathinaikos, que tras un error de Amrabat, Pellistri se plantaría ante Pau y desperdiciaría la gran oportunidad griega.

Y decimos la gran oportunidad porque desde ese momento el Betis cambió el chip. Pellegrini pedía cabeza y el que explotó todas las ideas fue el Cucho Hernández, que se sacó un tremendo disparo al larguero para que, en el rechace, Ruibal anotase a placer (1-0, m. 7).

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Quedaba muchísimo, pero el Betis ya había empatado. El ritmo bajó, por momentos el encuentro incluso se rompió, el Panathinaikos se acercó, pero antes del descanso la remontada se habría firmado. Tras una extraña jugada, donde se revisó un posible fuera de juego y una posible falta de Abde, Amrabat se sacaba un disparo increíble para poner el segundo y marcharse a la caseta más cerca del objetivo (2-0, m. 46).

El Cucho Hernández encarrila el pase

El paso por vestuarios no cambió, en demasía, el guión. El Panathinaikos, limitado por sus recursos, cambió poco su idea y el Betis salió convencido de seguir apretando, seguir empujando y seguir buscando un nuevo tanto que cerrase el encuentro.

No tardó demasiado en llegar y es que, tras un cabezazo de Fornals, Ruibal la cedería y el Cucho Hernández, a placer, acabaría anotando el tercero para los verdiblancos (3-0, m. 54). Eliminatoria lista.

El Panathinaikos, entonces, casi por primera vez en la eliminatoria, intentó reaccionar, pero era demasiado tarde: por resultado y, especialmente, por cansancio. Los griegos habían conseguido disimular sus limitaciones, pero cuando le tocó dar el paso adelante...

Los espacios se fueron abriendo, el Betis se iba liberando y la llegada del siguiente era solo cuestión de tiempo. Tras una gran jugada, Antony llegó al área, remató a placer y gritó como hacía tiempo que no podía: ni las molestias le iban a robar esa alegría momentánea (4-0, m. 66).

La Cartuja empezó a celebrar, Pellegrini -el gran vencedor de la noche- empezó a rotar y en el ambiente se empezó a saborear el éxito, la historia, el hito. El Betis estará en cuartos de final, remontando, superando y dándose un paseo ante el Panathinaikos hacia la siguiente eliminatoria.