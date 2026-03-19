Alineaciones confirmadas del Betis y el Panathinaikos en la Europa League

Álvaro Borrego 19 MAR 2026 - 19:47h.

Amrabat vuelve a ser titular cuatro meses después

Cuánto dinero ingresará el Betis si remonta la eliminatoria al Panathinaikos

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El Real Betis Balompié dirime este jueves en La Cartuja, en la vuelta de los octavos de la Europa League, un duelo decisivo para sus aspiraciones. Su rival será el Panathinaikos de Rafa Benítez, al que se medirán con el imperativo de remontar el 1-0 de los griegos en la ida para seguir adelante en una competición que es objetivo declarado de los verdiblancos.

El once del Betis

Las urgencias serán el peor de los enemigos de los béticos ante un equipo que hace del orden defensivo una de sus claves y ante el que, como ya ha avisado el técnico de Santiago, tendrá que evitar los desajustes defensivos que tanto lo han penalizado en la presente campaña para evitar un gol de los del Pireo.

El Betis sale con Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo; Fornals, Amrabat, Antony, Abde; Ruibal y Cucho Hernández.

En el banquillo estarán Valles, Adrián, Altimira, Chimy Ávila, Bakambu, Fidalgo, Valentín, Riquelme, Deossa, Junior Firpo, Marc Roca y Ángel Ortiz.

Manuel Pellegrini no podrá contar con Diego Llorente, quien deberá cumplir tras su expulsión en Atenas. Su ausencia se suma a la ya conocida de Isco Alarcón además de la Gio Lo Celso, reemplazado en la lista continental tras el fichaje de Álvaro Fidalgo. El entrenador decidió dejar fuera por decisión técnica a Pablo García, dado que solo pueden ir 23 convocados.

La alineación del Panathinaikos

El Panathinaikos de Rafa Benítez llega reforzado con la recuperación del lateral Javi Hernández, el capitán Anastasios Bakasetas y el central Ahmed Touba, quienes se perdieron la ida por sanción, por lo que no podrá estar en La Cartuja el marroquí Anass Zaroury.

Llega el equipo de El Pireo con ventaja y tiempo para gestionar las eventuales urgencias béticas, aunque lo hace tras un empate a cero en la competición doméstica ante el Panetolikos, que lucha por no descender y con el que no pudo alargar su racha de cuatro victorias consecutivas.

El Panathinaikos sale con Lafont; Calabria, Katris, Ingason, Javi, Kiriakopoulos; Bakasetas, Renato Sanches; Pellistri, Taborda y Pellistri.