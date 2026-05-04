José Bordalás se aleja y Veljko Paunovic se posiciona: el casting del Getafe

Ángel Cotán 04 MAY 2026 - 15:04h.

Hay otra opción sobre la mesa azulona que gana enteros

El motivo por el que José Bordalás no salió a rueda de prensa tras el Getafe-Barça: "Pido disculpas"

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Aún no ha finalizado la presente edición de LALIGA EA Sports y ya se esperan numerosos cambios en los banquillos de la categoría de cara al próximo curso. Sin ir más lejos, este lunes se ha oficializado el adiós de Marcelino García Toral al Villarreal CF, siendo esta una de las plazas más apetecibles. Hay clubes que mantienen la duda, aunque en el caso del Getafe CF y José Bordalás, parecen esclarecerse.

Según avanza MARCA, el histórico técnico azulón pondrá fin a su periplo en el Coliseum al término de la presente campaña. Pese a conseguir una vez más el objetivo de la permanencia, Bordalás se ha mantenido firme ante la propuesta de renovación emitida por Ángel Torres.

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Presidente y entrenador mantienen una buena relación, pero la situación económica del club, que derivó en serios problemas de plantilla para el preparador de Alicante, le empujan a marcharse una vez expire su contrato el próximo 30 de junio.

José Bordalás se aleja y Veljko Paunovic se posiciona en el Getafe

La citada fuente va más allá y desvela los primeros nombres del casting del Getafe. Una de las opciones que se posiciona en esta carrera por el banquillo azulón es la de Veljko Paunovic. El actual seleccionador de Serbia accedió al cargo tras liderar el histórico ascenso del Real Oviedo a Primera División y ser destituido por el Grupo Pachuca.

Se valora el gen competitivo del técnico, algo que casa a la perfección con el actual Getafe, aunque Ángel Torres tiene claro quién es el favorito para sustituir a José Bordalás. Se trata de Fabio Celestini, exfutbolista azulón que acumula ya varias experiencias en los banquillos.

El Getafe ya ha iniciado los contactos para tratar de convencer al técnico suizo, quien podría dar el salto a una gran liga tras sus aventuras en el Lugano, Basilea o CSKA. Paunovic se mantendría en estos momentos como alternativa.