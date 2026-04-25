El motivo por el que José Bordalás no salió a rueda de prensa tras el Getafe-Barça: "Pido disculpas"

Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 19:57h.

Patricio Moreno, su segundo, pidió disculpas en su nombre

Uno por uno del Getafe ante el FC Barcelona: cuatro suspensos por detalles en el Coliseum

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La ausencia de José Bordalás en la sala de prensa tras la derrota del Getafe ante el FC Barcelona no fue una decisión táctica ni un gesto de enfado. Fue algo mucho más simple: el técnico azulón se quedó sin voz.

Su segundo entrenador, Patricio Moreno, fue el encargado de comparecer ante los medios y aclarar la situación desde el primer momento: “Pido disculpas en nombre del míster, que estaba esperando, pero finalmente no ha podido hablar”. El motivo, explicó, era claro: “Bordalás se ha quedado afónico y no ha podido atenderos”.

Un Getafe que compitió, pero pagó dos detalles

Más allá de la ausencia del entrenador, Moreno dejó una lectura bastante clara del partido. El Getafe hizo lo que tenía previsto… hasta que el Barça golpeó. “Teníamos el partido controlado y compitiendo bien ante un gran equipo”.

El plan era llegar al descanso con el marcador a cero, ajustar y crecer en la segunda mitad. Pero todo se rompió en el peor momento posible: “Uno de los goles, al filo del descanso, nos penalizó mucho”.

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Ese tanto de Fermín cambió el escenario. Y cuando el Getafe intentó reaccionar tras el descanso, volvió a recibir otro golpe. “Fuimos a por el partido, tuvimos una ocasión clara… y en la siguiente jugada, en otra transición, nos hicieron el segundo”. Dos acciones. Dos errores. Dos goles. Y partido terminado.

“Temporada histórica” pese al golpe

Más allá del resultado, el discurso del cuerpo técnico del Getafe fue más amplio. No se centró solo en el partido, sino en el contexto.

Moreno quiso poner en valor lo que está haciendo el equipo: “Es una temporada histórica”.Y no lo dijo por decir. Recordó las dificultades que ha atravesado el club durante el curso, especialmente tras un inicio complicado que llegó a rozar el descenso. “Sabéis las dificultades que hemos pasado desde la pretemporada”.

Ahora, con la permanencia prácticamente asegurada, el equipo no se conforma: “El vestuario estaba fastidiado por no haber conseguido la victoria… y eso demuestra que no vamos a bajar los brazos”.

Incluso defendió el estilo del equipo ante las críticas por la falta de tiros a puerta: “Una cosa es que no vayan entre los tres palos y otra que no generemos situaciones” Porque el mensaje es claro: el Getafe sigue compitiendo… aunque no siempre acierte.