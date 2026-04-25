Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 18:06h.

Derrota en casa por dos errores defensivos

Arambarri frena la euforia azulona: “El Barça es peligroso con o sin Lamine”

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En el Coliseum no hubo fuegos artificiales, pero sí una batalla de esas que se juegan con el mono de trabajo puesto (0-2). Los de Bordalás resistieron durante muchos minutos, pero dos desajustes defensivos acabaron marcando la diferencia en un partido donde cada metro se peleó como si fuera el último y más cuando el Getafe sueña con Europa.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores azulones en este pulso de pura supervivencia futbolística en el Coliseum.

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Las notas de los jugadores del Getafe ante el Barça

David Soria (7): El guardián del Coliseum. Seguro por arriba y decisivo abajo, dejó una parada de mérito ante Olmo que sostuvo al equipo cuando más apretaba el Barça. Buenas intervenciones, pero poco pudo hacer en el mano a mano del 0-2.

Juan Iglesias (6): Partido serio, sin florituras. Cerró bien su carril y no se complicó. De esos que siempre cumplen aunque no hagan ruido.

Sebastián Boselli (5): Correcto mientras estuvo sobre el césped, pero sin demasiada presencia. Sustituido al descanso.

Domingos Duarte (6): Un muro en el juego aéreo. Bien colocado y atento para apagar fuegos en el área.

Birma (5): Lo intentó, pero le faltó chispa. Se quedó a medio camino entre la intención y el impacto real.

Davinchi (7): Muy activo. Quiso estirar al equipo, aunque sin éxito en los últimos metros. Volvió loco a Marcus Rashford en los últimos minutos.

Mauro Arambarri (6): Pulmón y corazón. Llegó desde segunda línea y rozó el gol. De los pocos que pisaron área rival con intención.

Djené (4): Siempre al límite. Vio amarilla frenando a Rashford y eso condicionó su partido. El gol de Rashford no fue su culpa, pero pudo estar más adelantado para evitar la carrera del inglés.

Luis Milla (6): El que puso algo de pausa y criterio. Buenos centros y lectura de juego en un partido muy físico.

Martín Satriano (4): Mucho desgaste, pocas oportunidades. Peleó solo contra el mundo.

Mario Martín (4): Su error ante Cubarsí puso el primer gol del partido. Trabajo silencioso, pero sin peso en el juego ofensivo.

Los suplentes de Bordalás

Kiko Femenía (6): Entró para reforzar y cumplió. Aportó experiencia y orden.

Luis Vázquez (4): Sin demasiado impacto. Le costó encontrar su sitio y cayó varias veces en fuera de juego.

Abqar (n.c)

Sancris (n.c)