Diego Rico vuelve a señalar a Rüdiger: "Le tengo que pedir perdón por dejarme con vida"

Fran Fuentes 23 ABR 2026 - 16:02h.

El lateral recuerda el rodillazo que le propinó el alemán en la cabeza en una entrevista con Febersee

Oyarzabal niega lo de Juan Iglesias y la Real Sociedad señala al lateral: "Estos son los valores que tienen aquí"

Compartir







El rodillazo en la cabeza de Antonio Rüdiger a Diego Rico ha sido una de las jugadas más polémicas en esta temporada. Y es que la agresión quedó impune y sin castigo. Mientras que la versión del alemán fue que aquello sucedió de manera involuntaria, tanto el propio futbolista como José Bordalás respondieron al jugador madridista después de aquellas polémicas declaraciones. Ahora, el futbolista ha vuelto a responder sobre lo sucedido en aquella jugada.

Lo ha hecho con Febersee, donde se ha sincerado respecto a lo que sintió en aquel momento: "Un jugador normal no va así, si solo ha que ver las imágenes. El balón está en el otro lado. Es un jugador muy agresivo pero en ese momento yo creo que pasó los límites. Al revés, a mí me habrían sacado roja directa, sin ir al VAR tan siquiera. Está el cuarto árbitro al lado. ¿Para qué está también el cuarto árbitro?", reflexiona.

PUEDE INTERESARTE El Big Data predice el final de la lucha por Europa: el Betis pega un subidón pese a tres amenazas

En este sentido, Diego Rico reconoce que Antonio Rüdiger no se ha disculpado con él por aquella acción: "Me dijo que me había dado sin querer y sin querer no tiene ni un pelo. Le tengo que pedir perdón por dejarme con vida. Si da igual lo que diga yo, lo que diga él. Las imágenes, el vídeo está ahí. Las intenciones están ahí. Que es reincidente, que no es la primera. Hay muchas otras jugadas en las que ha pasado el límite", recuerda.

Por último, el jugador del Getafe entiende que el alemán ha perdido el respeto por no haber asumido su culpa: "Yo creo que sí. El respeto cuando le dijo las declaraciones. Una cosa es el respeto, educación. Yo le saludo, pero no comparto su idea de esa jugada", sentenció. De este modo, el lateral cree que el jugador del Real Madrid se equivocó, no solo por la agresión, sino por su posterior huida hacia delante.