Pablo Sánchez 16 MAR 2026 - 19:54h.

El CTA reconoce ocho días después que Rüdiger debió ser expulsado ante el Getafe "por conducta violenta"

Esquiva el tema de su renovación con el Real Madrid

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Antonio Rüdiger atendió a los medios en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de Champions frente al Manchester City. El central alemán sacude el exceso de confianza pese al 3-0 de la ida y da las claves de cómo hay que jugar un partido de estas características. Ante los micrófonos también abordó el tema de su renovación y zanjó la polémica por su rodillazo a Diego Rico con una respuesta tajante al futbolista del Getafe.

Hace un par de semanas, una disputa entre Rüdiger y Diego Rico acabó con la rodilla del alemán impactando sobre el rostro del lateral azulón. Una jugada que fue revisada en el VAR y por la que muchos pidieron su expulsión, aunque finalmente quedó impune. La acción dio mucho que hablar y generó todo tipo de críticas y debate. Hasta el propio Diego Rico estalló con la decisión del colegiado.

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Este lunes, Rüdiger ha querido zanjar toda polémica con una respuesta sencilla y directa al jugador del Getafe. "He visto las imágenes, a cámara lenta terrible, no voy a decir que no. Pero sí ves la jugada en sí... yo no voy a discutir con él, pero no le maté. No creo que haya que exagerar el contacto. Si fue con intención te lesiono. Sé que entré duro, hablamos después del partido. No fue roja, no me echaron. Nunca fue mi intención hacerle daño. Me gusta ser duro cuando juego, pero tengo unos límites que no traspaso. Por eso creo que esas declaraciones son un poco exageradas. No hay que seguir con esto", sentenció.

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Haaland, Huijsen y su futuro en el Real Madrid

Elogios para su compañero: "No pienso demasiado en estas estadísticas. No le doy importancia, son números. En el partido de fase de grupos me ganó la batalla. Jugadores como Haaland son duros y es un placer enfrentarse a los mejores. Gusta mucho esa batalla física. También Huijsen hizo muy buen partido, no solo estoy yo en esa defensa".

Renovación: "Para mí lo más importante es estar sano, me encuentro bien. Lo demás estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Ahora mismo no hay que pensar en eso".