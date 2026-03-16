Jorge Picón radiografía a los canteranos de Arbeloa y desvela el interés del Athletic por uno de ellos

Saray Calzada 16 MAR 2026 - 18:34h.

Jorge Picón ha analizado uno por uno a los canteranos que está dando minutos Álvaro Arbeloa

Y ahora qué con Kylian Mbappé: lo que podría perder el Real Madrid de Arbeloa con la vuelta del francés

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El Real Madrid ha sido luces y sombras esta temporada, pero en este momento parece estar viviendo un momento de luz. Justo ha coincidido cuando Álvaro Arbeloa está apostando por la cantera. El técnico tuvo que tirar de 'La Fábrica' porque tenía muchas lesiones y los chavales han dado el paso adelante que les faltaba a algunos jugadores de la primera plantilla, sobre todo en el centro del campo como ha sido el caso de Thiago Pitarch. En 'ElDesmarket' han hablado de este caso. Jorge Picón ponía en valor el buen rendimiento del joven jugador y de los otros que también están teniendo minutos en el club blanco.

"Thiago es un jugador de muchísima movilidad. Toma muy buenas decisiones habitualmente y si mejora un poco el aspecto físico, que yo creo que es el punto que tiene que mejorar, va a hacer una carrera muy larga", dijo sobre el jugador.

Jorge Picón analiza el 'baby Real Madrid'

Otro de los que va convocado habitualmente es César Palacios. "Es hijo de jugador, se llama igual. Un jugador de un talento tremendo, un primer control magnífico. Es verdad que juega en una posición complicada, esa mediapunta que a veces no tiene tan buen encaje, pero también puede jugar de interior o incluso de extremo, un perfil parecido a Nico Paz", comenzaba diciendo sobre las habilidades del canterano y adelantaba una información sobre él. "El Athletic es un equipo que siempre ha estado interesado en César Palacios".

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Manuel Ángel también está teniendo minutos con Arbeloa y dio una asistencia en el partido contra el Elche, aunque luego tuvo la mala suerte de meterse en propia. "Es un jugador muy bajito, pero con un talento y una capacidad tremenda. En el Juvenil era el futbolista que más duelos ganaba", decía sobre el jugador al que le conocen en el vestuario como 'Mami'.

David Jiménez ha tenido oportunidades en el lateral derecho, incluso cuando ya Dani Carvajal estaba lesionado. "A mí me hablan de él como un líder. Un jugador con mucha cabeza, un perfil que se puede asemejar al de Carvajal, con mucha ida y vuelta".

Jorge Picón hablaba también de las cualidades de Cestero. "Es un pivote más posicional. Es un jugador que hace muy fácil todas las acciones y tiene esa capacidad táctica para colocarse muy bien".