Camavinga no arranca y el Madrid le quita el cartel de intocable

Saray Calzada 16 MAR 2026 - 07:11h.

Camavinga fue titular ante el Elche, pero escuchó algún pito desde la grada del Bernabéu

Tremendo choque entre Sangaré y Camavinga: el jugador del Elche sale mareado

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El Real Madrid parece que vive un momento dulce, aunque viendo cómo ha estado durante la temporada no se sabe cuánto puede llegar a durar. Una de las cosas que más está celebrando el madridismo en este momento es la apuesta de Álvaro Arbeloa por los chavales de la cantera. Thiago Pitarch parece que se ha consolidado en el centro del campo y parece que ha adelantado a Eduardo Camavinga por la derecha.

El francés se perdió dos partidos de LALIGA por un dolor de muelas y eso le ha hecho perder algo de confianza para ser de la partida. Ante el Elche fue titular, pero en el partido importante ante el Manchester City el canterano salió por delante de él. En el encuentro en el Bernabéu escuchó algunos pitos. Un error suyo acabó propiciando el gol del equipo ilicitano que lo metió Manuel Ángel en propia puerta al intentar despejar.

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El Madrid quita el cartel de intocable a Camavinga

La sensación con Camavinga desde que llegó al Real Madrid es que no ha terminado de explotar su potencial y cuando parece que arranca alguna lesión lo frena. No ha llegado a consolidarse y en esta temporada parece estar más señalado que nunca. Si a esto se le añade que salen jugadores con 18 años de la cantera con más ímpetu al campo, el resultado es que el francés queda muy expuesto.

Es por eso que ya se le empieza a ver fuera del club blanco. Matteo Moretto comentaba que ya el francés no es considerable intocable en el Real Madrid y que en el próximo mercado de verano se escucharán ofertas por él si llegan. Una liga que podría ser ideal para él sería la Premier y ya algunos equipos podría estar pendientes del francés. Camavinga llegó en 2021 con 18 años y a sus 23 no ha conseguido ser esa apuesta de futuro que se esperaba de él. Con la marcha de Kroos o Modric no ha dado el paso adelante y estos meses podría ser clave para su futuro.