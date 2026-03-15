Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 21:42h.

Arbeloa elogió la actitud de Fran García y Brahim Díaz

Arbeloa, rendido a sus chicos de la cantera: "Me puedo morir tranquilo"

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La última semana ha dejado todo buenas noticias en el Real Madrid con las victorias ante el Celta de Vigo, el Manchester City y el Elche en un encuentro con muchos canteranos en el que también fueron titulares Fran García y Brahim Díaz. Los dos cuajaron un buen partido siguiendo la tónica del día del City y Álvaro Arbeloa ha elogiado el compromiso, trabajo y actitud de dos futbolistas que, por unos y otros motivos, estaban entre los que menos oportunidades habían tenido con él.

En el caso del lateral, extrañaba su situación ya que el club se negó a su salida al Bournemouth en invierno pero apenas había jugado con el salmantino a cargo del banquillo del Santiago Bernabéu. Antes de entrar en el descanso frente al Manchester City por la lesión de Mendy, el de Bolaños de Calatrava apenas había jugado el día del Albacete en Copa del Rey y el tramo final de la vuelta con el Benfica.

Por eso, Álvaro Arbeloa quiso agradecerle su actitud al haber aprovechado las bajas de Álvaro Carreras y Mendy en un partidazo que coronó con la asistencia a Fede Valverde: "Pues darle las gracias. Porque jugar bien, entrenar bien, tener buena cara, ser gran compañero, ser un buen profesional… No voy a decir que es fácil cuando uno juega, pero lo realmente complicado es hacer lo que hace Fran cada día".

"Jugar como está jugando sin tener la continuidad que, como tú dices, no le he dado, es muy complicado. Entrenar como está entrenando, ser siempre un jugador que ayuda a los demás, que no me ha puesto jamás ni un día una mala cara o un mal gesto, ni a mí, ni a nadie del staff, ni a sus compañeros. Pues se lo tengo que agradecer públicamente y ojalá tener 25 Fran Garcías en el equipo porque te hace la vida mucho más fácil", destacó el técnico del Real Madrid.

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Brahim Díaz recupera sensaciones tras la Copa África

El otro caso es el de Brahim Díaz, que estaba concentrado con Marruecos en la Copa África cuando se produjo el relevo de Xabi Alonso y el ascenso de Arbeloa. El malagueño llegó además con el palo del penalti fallado en la final del torneo continental a lo Panenka que le costó el título a la selección magrebí ante Senegal y su rendimiento, a su vuelta, estuvo lejos de lo que se esperaba de él.

Sin embargo, esta semana ha recuperado sensaciones y, por ello, Arbeloa, también tuvo palabras de elogio para él: "Está feliz, porque, claro, todos los jugadores son felices cuando juegan, cuando se sienten importantes y cuando rinden como lo está haciendo él. Venía de la Copa de África y es cierto que son unas semanas en las que no estuvo conmigo cuando llegué. Ha tenido que tener mucha paciencia y la ha tenido, ha trabajado muy bien. Eso es lo que tienen que hacer los futbolistas: trabajar y trabajar y al final la oportunidad siempre llega. Tienen que estar listos para aprovecharla, que es lo que ha hecho Brahim, que está trabajando excepcionalmente bien".

"El otro día hizo un partido sensacional contra el Manchester City y lo que necesitamos es que nos ayude como sea, como lo está haciendo. Claro que él quiere jugar como todos pero muy contento por lo que nos puede aportar. Es un jugador con mucha calidad entre líneas, que se mueve muy bien y que tiene salida para los dos perfiles. También con mucho trabajo, que es una de las cosas que le pido cuando salga al campo, que se deje la vida, él y todos, y creo que lo está haciendo", finalizó el entrenador merengue.