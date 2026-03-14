Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 22:59h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

Florentino Pérez recibe a la plantilla del Real Madrid antes del Elche: especial cariño con Arbeloa y Fede Valverde

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El Real Madrid consiguió el triunfo por 4-1 ante el Elche en un encuentro marcado por la gran cantidad de canteranos que terminaron colaborando en la victoria de los de Arbeloa. Los goles de Antonio Rüdiger, Fede Valverde una vez más, Dean Huijsen y Arda Güler desde su propio campo mantienen la tónica antes de la vuelta ante el City.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [7]: Ni una sola parada tuvo que hacer el belga en un partido en el que el Elche sólo consiguió batirle por la mala suerte de Manuel Ángel al intentar despejar el balón hasta que se lució en el descuento a un cabezazo de André da Silva.

Dani Carvajal [6]: Germán Valera le puso en algún aprieto pero el capitán se fue recomponiendo y sigue ganando minutos en busca de una forma física que aún no tiene como nos había acostumbrado.

Antonio Rüdiger [8]: Primer gol de la temporada para el alemán, fusilando a Dituro al cazar un balón que ganó Brahim en el área. Salvo un par de despistes en las marcas en el arranque, sólido en defensa.

Dean Huijsen [8]: El internacional español se pareció más al del día del Manchester City que al de sus partidos anteriores sin sufrir en defensa mostrándose siempre seguro y clave para la salida de la pelota. Marcó el 3-0 de cabeza repitiendo el tanto del Martínez Valero.

Fran García [8]: Se reivindicó el de Bolaños de Calatrava actuando como una flecha desde la banda izquierda con incorporaciones constantes, como una en la que pidió penalti de Pedrosa. Asistió a Valverde en el 2-0 con un pase atrás clave.

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Aurélien Tchouaméni [8]: Una de las claves de la mejora del Real Madrid en el último tramo de competición está en el francés, afianzado como el líder del centro del campo como un muro atrás en el corte. También mejora al jugar más arropado.

Fede Valverde [9]: Sigue la semana fantástica del uruguayo con cinco tanto en ocho días tras el golazo anotado este sábado colando la pelota desde fuera del área por la escuadra de Dituro. El uruguayo está con más confianza y se nota en que ahora lo intenta desde lejos ya que el 1-0 también llegó en una falta indirecta desde la frontal.

Thiago Pitarch [7]: Se ha hecho con un sitio en el once titular que no está dispuesto a soltar. El líder de una camada de canteranos que está siempre disponible para lo que necesiten sus compañeros demostrando su gran visión de conjunto.

Eduardo Camavinga [7]: El francés se estaba contagiando del gran nivel general cuajando una actuación correcta en una medular con tantas piezas pero volvió a quedar señalado en el absurdo pase atrás que acabó en el 3-1.

Brahim Díaz [7]: Mejoró las prestaciones de los últimos partidos con una movilidad en el frente de ataque que esta vez sí aportó al equipo a la hora de pisar área. Acabó ovacionado por una contra en la que frenó al Elche en el descuento de la primera parte. Desperdició un mano a mano que él mismo ganó al poco de arrancar la segunda.

Vinicius Jr. [5]: Siempre peligroso para la defensa del Elche con los balones al espacio o con las jugadas en las que amenazaba con regates pero echó en falta la presencia de algún futbolista más arriba con el que poder combinar o al que surtirle balones.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid-Elche

Arda Güler [8]: Entró en la segunda parte después de haber descansado en la primera para liderar un equipo muy joven con la gran cantidad de canteranos que terminaron jugando. Lo intentó con un gran disparo desde la frontal y terminó luciéndose con un tremendo gol desde 60 metros.

Daniel Yáñez [8]: Debut con el primer equipo del jugador gaditano en el Santiago Bernabéu, que se estrenó de la mejor forma con un balón perfecto al área que Huijsen transformó en el 3-0. No dejó de desbordar en ningún momento.

Gonzalo García [5]: El delantero actuó casi como un veterano ante la presencia de tantos de sus excompañeros en el Castilla. Tuvo el cuarto en un mano a mano en el que llegó fundido al área.

Diego Aguado [8]: Entró para formar pareja de centrales con Dean Huijsen y dejó tres jugadas defensivas de mérito, sobre todo una lanzándose para evitar lo que parecía un gol cantado de Diang.

César Palacios [7]: Detalles de calidad por parte del canterano jugando a placer en el centro del campo en un partido que había quedado ya sentenciado.

Manuel Ángel [6]: El sevillano consiguió soltarse más con el balón tras haber tenido que trabajar en sus primeros minutos con el primer equipo y demostró el gran toque que tiene. Mala suerte en el gol en propia puerta en los últimos minutos.