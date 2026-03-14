Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 15:53h.

Considera que el talento siempre ha existido en la cantera blanca

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El ex jugador del Real Madrid, Tote ha dejado un mensaje muy claro para los jóvenes futbolistas de la cantera blanca. El madrileño cree que el talento siempre ha estado presente en Valdebebas, pero insiste en que los jugadores jóvenes deben mostrar personalidad cuando tengan oportunidades con el primer equipo.

Para el exdelantero, la clave está en no jugar con miedo y en demostrar valentía sobre el terreno de juego cuando llegue el momento.

El consejo clave de Tote

Tote considera que el talento que sale de la cantera del Real Madrid debe ir acompañado de una mentalidad valiente. Según explicó, los canteranos no deben limitarse a ser correctos, sino atreverse a marcar diferencias cuando estén en el campo. “No tienen que ser correctos. Tienen que ser futbolísticamente unos ‘jetas’: gente atrevida, que no tenga miedo a fallar, que la pida y que arriesgue”.

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El exfutbolista insiste en que el miedo a equivocarse puede frenar el crecimiento de los jóvenes jugadores, especialmente en un club con tanta exigencia.

Más oportunidades para la cantera

Además, Tote destacó la importancia de que los entrenadores confíen en los jóvenes talentos y les den continuidad cuando estén preparados para competir al máximo nivel.

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El exjugador considera que cuando un canterano demuestra talento y preparación, debe recibir oportunidades para consolidarse. “Estoy muy a favor de los chicos porque hay que darles oportunidades, siempre que tengan talento y estén preparados”.