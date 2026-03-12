Ángel Cotán 12 MAR 2026 - 13:05h.

Su padre, junto a otros familiares, presente en el Bernabéu

Manuel Ángel, la perla albaideja que aterriza en la Champions con el Real Madrid y enamora a Arbeloa

MadridCatorce minutos que justifican el esfuerzo de toda una vida. Fede Valverde brilló el pasado miércoles con una exhibición histórica en el Manchester City, pero a buen seguro, otro futbolista del Real Madrid estaba igual de feliz o incluso más que el talentoso centrocampista uruguayo. Tras debutar con el primer equipo en la presente Copa del Rey y hasta ser partícipe directo de la victoria blanca en Balaídos, Manuel Ángel por fin aterrizó en la UEFA Champions League.

Con el 3-0 reinando en el marcador del Santiago Bernabéu, Álvaro Arbeloa llamó a filas a un menudo mediocentro con el que lo conquistó todo en el Juvenil A y se consolidó en el Castilla. Menudo, pero sobrado de talento y coraje.

Así lo demostró en el gran foco de la Liga de Campeones adelantándose a Ait-Nouri, robándole la cartera a Jérémy Doku o defendiendo cada balón como si se tratase del último. Cuando estás cumpliendo un sueño, se nota. Y eso se percibió no solo en el terreno de juego, también fuera.

La emoción del padre de Manuel Ángel en el Santiago Bernabéu

Como ya ocurriera ante el Benfica, la familia de Manuel Ángel acudió al Bernabéu sin mucho margen de maniobra. Un trayecto desde Albaida del Aljarafe, pequeña localidad sevillana de poco más de tres mil habitantes, hasta Madrid que han tenido que realizar en infinidad de ocasiones para ver crecer a un joven talento que tuvo que hacer las maletas siendo un crío.

Eso sí, el viaje del pasado miércoles tuvo un sabor especial. Tan solo hay que fijarse en los ojos de su padre. Los compañeros de DAZN compartieron unas emotivas declaraciones del padre de Manuel Ángel tras el debut del centrocampista albaidejo: "Ese abrazo significa un orgullo muy grande. Lleva mucho tiempo luchando y lo ha conseguido. Ahora seguir trabajando, como lo lleva haciendo de pequeño. Ha conseguido su sueño y ahora a seguir trabajando para conseguir más éxitos".

Previamente, futbolista y padre se fundieron en un abrazo, un momento que jamás olvidarán y que esconde un sacrificio importante de una familia humilde y trabajadora: "Vino muy nuevo, y quieras o no, quitarte a un hijo... duele". Hoy, la distancia duele un poco menos para Manuel y Dolores Reyes.