Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 23:28h.

Arda Güler hace historia con su golazo en el Real Madrid-Elche

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Elche con Fede Valverde de nuevo MVP

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El Real Madrid goleó por 4-1 al Elche este sábado en el Santiago Bernabéu antes de medirse al Manchester City en el duelo de vuelta de octavos de Champions en un cómodo triunfo marcado por la abundante presencia de canteranos y con la guinda del golazo de Arda Güler. El turco cerró el marcador en los minutos finales anotando uno de los tantos de la temporada desde 68 metros, el más lejano de la historia de LALIGA, que volvió loco al madridismo.

Le tocó rotar ante el conjunto ilicitano al internacional otomano, que fue prácticamente el único titular esperando de cara al próximo martes que no arrancó de inicio junto a Trent. Las 10 bajas con las que llegaba el cuadro merengue, sumando la de Raúl Asencio a última hora al no haber superado sus molestias, dejaba poco a la improvisación.

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Ya en la segunda parte, Arda Güler saltó al campo para liderar un ataque plagado de futbolistas del Real Madrid Castilla que buscan hacerse un nombre a pesar de que Arbeloa ya los conoce bien. Tuvo una ocasión con un disparo con rosca desde la frontal que rozó el palo izquierdo de Dituro pero su momento llegaría en el minuto 89.

Con el meta del Elche muy adelantado, tras un ataque visitante, Güler recibió la pelota y, mucho antes de llegar a la línea divisoria, no se lo pensó. Desde ahí mismo se sacó un zapatazo con una parábola que superó por alto al arquero argentino y que llegó a botar antes de colarse para el definitivo 4-1 de la noche en el Santiago Bernabéu.

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Un gol que coronaba una noche plácida y que levantó de nuevo al público merengue en Chamartín y a un Álvaro Arbeloa que se llevó las manos a la cabeza ante la obra de arte de su pupilo. Este lo celebró con el resto de sus compañeros en un banquillo muy titular haciendo una piña justo antes de buscar en el Etihad mantener la ventaja de 3-0 conseguida el pasado miércoles en los octavos de Champions.

Según los datos de Mister Chip, el tanto de Arda Güler llegó desde, exactamente, 68 metros, convirtiéndose en el más lejano en la historia de la Primera División. Iguala así un registro de Antonio José, jugador del Numancia, que marcó desde la misma distancia ante el Sevilla en 2004.