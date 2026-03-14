Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 21:55h.

Se activó el protocolo de conmoción, permitiendo seis cambios

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El fútbol se detuvo por unos minutos en el Estadio Santiago Bernabéu. No por un gol, ni por una jugada polémica, sino por uno de esos golpes que hacen que todo el estadio contenga la respiración. En una disputa aérea, Eduardo Camavinga y Ousmane Sangaré chocaron cabeza con cabeza. El impacto fue seco, brutal. Y el jugador del Elche CF fue quien se llevó la peor parte. Durante unos segundos el juego quedó congelado.

Sangaré no sabía ni dónde estaba

Las asistencias médicas entraron rápidamente al campo mientras Sangaré permanecía tendido. Cuando intentó incorporarse, las señales eran claras: estaba completamente mareado.

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Las imágenes mostraban al futbolista desorientado, intentando ubicarse mientras los médicos le hablaban. En el Bernabéu, el murmullo sustituyó al ruido habitual del partido.

La decisión fue inmediata: no podía continuar. El jugador abandonó el terreno de juego en camilla mientras los compañeros y rivales seguían la escena con preocupación.

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El protocolo de conmoción cambia el partido

El árbitro Jesús Gil Manzano aplicó el protocolo por posible conmoción cerebral, una medida que en los últimos años se ha incorporado al reglamento para proteger a los futbolistas.

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El Elche realizó el cambio dando entrada a Adrián Pedrosa en lugar de Sangaré. Este tipo de sustitución tiene una consecuencia directa en el partido: ambos equipos pasan a tener seis cambios disponibles, uno más de lo habitual.