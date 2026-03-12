Celia Pérez 12 MAR 2026 - 17:31h.

Tras la resolución del Tribunal Superior de Andorra

Eder Sarabia y el dato que alimenta su posible destitución en el Elche CF

El Tribunal Superior de Andorra resolvió a favor del actual técnico del Elche, Eder Sarabia, en el litigio que mantenía con el club del Principado después de su destitución en el mes de marzo de 2024, y deberá pagarle unos 630.000 euros.

La sala civil aceptó el recurso presentado por el técnico de Bilbao y obliga al club, que cuenta con Gerard Piqué como máximo accionista y también ahora líder del equipo técnico de trabajo del primer equipo, a abonar al entrenador una compensación de 611.061 euros. Además de 18.913 euros por vacaciones generadas y no disfrutadas.

La resolución es un cambio sustancial respecto a la sentencia dictada en primera instancia por la Batllia en el mes de noviembre del 2025. En esa decisión, la justicia andorrana declaró improcedente el despido de Eder Sarabia, pero fijó la compensación en 175.370 euros más intereses. Una cifra muy inferior a los 782.740 euros que reclamaba el actual entrenador del Elche.

El punto clave del caso se centró en la interpretación del contrato federativo que vinculaba a Eder Sarabia con el FC Andorra. El entrenador vasco sostuvo que, en caso de destitución anticipada, tenia derecho a percibir las cantidades pendientes hasta el final de su contrato que expiraba el 30 de junio del 2025. El Tribunal Superior de Andorra considera que está cláusula es válida y puede integrarse dentro de la relación laboral ya que establece una compensación económica en favor del trabajador en caso de rescisión anticipada.

Eso sí, el Tribunal Superior de Andorra determina que está compensación no puede acumularse con una indemnización laboral adicional por despido improcedente, porque la cantidad prevista contractualmente ya cubre el perjuicio económico derivado de romper el contrato.

El FC Andorra ya consignó en la Batllia 218.418 euros para hacer frente a la indemnización que consideraba que correspondía a Eder Sarabia. Según el Tribunal Superior de Andorra, la sentencia asegura que está cantidad se tiene que descontar del importe total reconocido a favor del técnico de Bilbao. El litigio también afectaba a Jon López, que era su técnico asistente en el FC Andorra y sigue siéndolo en el Elche, y el Tribunal Superior también incrementa la compensación que le corresponde y recibirá finalmente 52.000 euros.

Un lítigio que ya duraba dos años y medio y puede que se haya llegado al final aunque el FC Andorra no descarta recurrir.