Ángel Cotán 08 MAR 2026 - 16:37h.

El técnico ilicitano compareció en sala de prensa tras la derrota

Marcelino deja a Eder Sarabia al borde del abismo

VillarrealEder Sarabia compareció en sala de prensa tras la derrota del Elche CF en La Cerámica. El técnico ilicitano, sin restar méritos al Villarreal CF, lamentó irse de vacío tras un buen final de encuentro por parte de su equipo. El preparador bilbaíno también de Eliana Fernández González, la linier del partido de este domingo en tierras castellonenses.

El técnico del Elche arrancó su comparecencia con un primer análisis del choque: "Ha habido más que la primera media hora de partido. Seguramente, en condiciones normales o en otra dinámica, era para ponerse por delante. Quince minutos muy malos donde nos han superado... y luego creo que una segunda parte de mucho mérito y bastante claridad. Los cambios nos han dado mucho. Lo justo habría sido un empate".

Las declaraciones de Eder Sarabia en La Cerámica

Las áreas, el gran problema ilicitano. "No tiene más misterio. Seguir haciendo las cosas que tienes que hacer. Si generas diez ocasiones estarás más cerca de hacer gol que si te generan dos. Eso, una de las palabras clave hoy era el control y lo hemos tenido durante media hora. Ahora tenemos que subir todavía el nivel en cosas que antes no nos estaban haciendo tanto daño".

Diez partidos sin ganar, ¿teme por su puesto? "Sé que esto es fútbol y que va de ganar. Tiene mucho mérito que el equipo haga tantas cosas bien como ha hecho hoy en la situación en la que está. Es tiempo de decir algunas cosas porque esto va de orgullo, hambre y mala leche. Un poco más de responsabilidad y todo eso. Estoy tranquilo, viendo tantas cosas que hemos hecho hoy, sabemos lo que tenemos que hacer".

Real Madrid y Mallorca. "No estamos para regalar puntos. Lo mismo que hoy hemos hecho cosas bien y hemos merecido empatar, la idea en el Bernabéu va a ser exactamente la misma. ¿Podemos perder? Sí, pero también ganar".

Su 'discusión' con la linier. "Ha sido super respetuosa. En algunas cosas sí pienso que el criterio fue diferente, le pedí comprensión y lo ha entendido. Hemos tenido una relación muy educada, bien, y no ha influido para nada en el partido. Da gusto cuando esas personas te tratan de esa manera":