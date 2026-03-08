Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 15:53h.

Así jugaron los hombres de Eder Sarabia

El Elche cayó derrotado ante el Villarreal por 2-1 en un duelo regional con dos partes claramente diferenciadas en La Cerámica. Los locales arrasaron en la primera hora de encuentro con numerosas ocasiones pero los cambios de Eder Sarabia surtieron efecto y el tanto de André da Silva provocó que los ilicitanos insistieran buscando el empate hasta el final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjiverde en la jornada 27 de LALIGA EA SPORTS.

Matías Dituro [7]: Tuvo varias acciones destacadas el argentino permitiendo que el Elche terminase entrando en el partido y evitando una goleada del Villarreal durante los minutos de acoso y derribo.

Buba Sangaré [5]: Segundo partido del internacional sub 19 español con el Elche y dejó buenas sensaciones controlando a un Moleiro que fue de los pocos del ataque rival que no destacó antes de ser sustituido.

Víctor Chust [5]: No fue el peor de la zona defensiva y el zaguero tuvo una mejor actuación por su costado que la de sus compañeros por la izquierda. No estuvo lejos del gol incluso en un disparo desde la frontal.

David Affengruber [4]: El austríaco se contagió del resto de sus compañeros en la defensa franjiverde y dejó muchos huecos por los que los jugadores groguets pudieron fabricar numerosas ocasiones.

Léo Pétrot [3]: El defensa francés hizo aguas en esa posición mixta entre central zurdo y lateral por un lado por el que el Villarreal rompió una y otra vez a la defensa de Eder Sarabia. Mejoró tarde.

Germán Valera [4]: Esta vez le tocó sufrir como carrilero zurdo ante la insistencia del Villarreal a la hora de jugar por ese costado sin ser capaz de defender a Buchanan y Mouriño, ambos anotadores. Mejor en ataque pero le lastró la inseguridad atrás.

Aleix Febas [5]: Los pocos arreones que tuvo el Elche durante la primera hora de partido llegaron cuando el futbolista catalán intentaba llevar la pelota al área de Luiz Júnior sin estar aún al nivel de la primera vuelta.

Marc Aguado [4]: Sufrió mucho durante el tiempo en el que el Villarreal metió al Elche prácticamente en su área y no logró entenderse con sus compañeros a la hora de cubrir las marcas de los jugadores de segunda línea.

Grady Diangana [4]: No pudo brillar el futbolista congoleño en un encuentro en el que tuvo trabajo tanto en ataque como en defensa y terminó por no estar al 100% en ninguna de las dos facetas.

Rafa Mir [5]: El murciano fue el mejor futbolista ilicitano en labores ofensivas durante la primera mitad generando ocasiones e incluso intentándolo desde lejos tras una semana en la que ha sido protagonista por cuestiones extrafutbolísticas.

Álvaro Rodríguez [4]: No estuvo fino en un par de ocasiones cuando el partido aún iba 0-0 y el Elche lo terminó pagando. Mucha pelea y peligro en los balones aéreos, eso sí.

Sustituciones de Eder Sarabia en el Villarreal-Elche

Martim Neto [8]: Buenos minutos del futbolista portugués, que cambió el rumbo del partido con su entrada al campo ofreciendo más movilidad y soluciones con el balón. Dio la asistencia del gol de André da Silva en un córner.

Josan Ferrández [7]: Surtió de varios balones con peligro al área de Luiz Júnior desde que saltó al terreno de juego, mejorando las prestaciones por banda antes de su salida.

Gonzalo Villar [6]: Ayudó a meter al Elche en el partido con la seguridad que aportó a la circulación de pelota siguiendo el plan de Sarabia que hizo aguas en el arranque.

Fede Redondo [7]: El argentino regresó después de varios partidos fuera de los planes ilicitanos y dejó buenas sensaciones actuando en la base de la jugada.

André da Silva [8]: Gol clave del portugués adelantándose en un saque de esquina para marcar el 2-1 del Elche. Inquietó a la defensa grogueta con su envergadura y movilidad.