Gavi, la gran noticia de Hansi Flick para el Newcastle-Barcelona

Joaquín Anduro 08 MAR 2026 - 14:48h.

Gavi entra sin el alta médica en la lista del Barça

Qué le pasa a Gavi y cuándo volverá a jugar con el Barcelona

El FC Barcelona ya tiene convocatoria para el partido ante el Newcastle en St. James Park en la ida de los octavos de final de la Champions League con una gran novedad. Hansi Flick ha incluido en la lista a Gavi, que viajará al noreste de Inglaterra con el resto de sus compañeros para seguir progresando dentro de su recuperación antes de regresar a los terrenos de juego.

El técnico alemán ya informó de que el futbolista de Los Palacios entraría en alguna de las convocatorias de este mes de marzo y, tras caerse finalmente para San Mamés, viajará con la expedición culé al duelo frente a los magpies. Un duelo en el que los azulgranas regresarán a la competición europea después de ahorrarse el play off al clasificarse dentro del top 8 en la liguilla.

"Viajará con el equipo, pero no va a entrar todavía. Ha dado un paso más adelante. Quizá después del viaje podría volver más deprisa", desveló Hansi Flick en la rueda de prensa previa al Athletic-Barcelona y lo ha cumplido este domingo colándole entre los citados aunque, eso sí, aún sin recibir el alta médica.

Al margen de Gavi, el resto de la convocatoria contempla los mismos futbolistas que ya fueron de la partida de cara al viaje a Bilbao para el duelo de San Mamés, incluyendo a los canteranos Álvaro Cortés, Xavi Espart y Tommy Marqués. Entre las bajas se encuentran de nuevo Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Balde y Frenkie de Jong, que aún tienen que esperar para volver a los terrenos de juego.

Convocatoria de Hansi Flick para el Athletic-Barcelona

Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny, Diego Kochen.

Defensas: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Álvaro Cortés, Xavi Espart.

Centrocampistas: Gavi, Pedri, Marc Casadó, Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo, Tommy Marqués.

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, Roony Bardghji.