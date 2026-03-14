Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 13:13h.

El delantero confía en que el proceso judicial demuestre su inocencia

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El delantero del Elche CF, Rafa Mir, ha querido aclarar la polémica surgida durante el partido ante el RCD Espanyol en el que fue acusado de dirigir un insulto racista a Omar El Hilali.

El atacante franjiverde fue tajante al negar cualquier comentario racista y explicó con detalle cómo se produjo el momento que ha generado la controversia. “Quiero ser muy contundente en esto: en ningún momento hubo ningún insulto racista”.

Su versión del incidente con El Hilali

Rafa Mir explicó que el gesto que se vio en el partido se produjo después de que el propio jugador del Espanyol se dirigiera a él cubriéndose la boca.

Según su relato, él simplemente respondió de la misma manera. “Como se puede ver en el vídeo, es el jugador del otro equipo el que se dirige a mí con la mano en la boca y después yo le contesto igual”.

El delantero insistió en que el intercambio de palabras no tuvo ningún contenido racista y que las imágenes del encuentro reflejan lo ocurrido.

Centrado en el fútbol

Más allá de la polémica, Rafa Mir asegura que está centrado en su trabajo con el Elche y en ayudar al equipo en el tramo decisivo de la temporada de LaLiga. El atacante también se mostró agradecido por el respaldo recibido dentro del club, especialmente por parte del entrenador Eder Sarabia y de sus compañeros de vestuario.

Tras superar la lesión que le mantuvo varias jornadas fuera, el delantero vuelve a estar disponible y preparado para afrontar los próximos compromisos del equipo franjiverde.