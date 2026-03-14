Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 19:30h.

Así salen Álvaro Arbeloa y Eder Sarabia

Manuel Ángel representa el cambio de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid: "Es uno de mis ojitos derechos"

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El Real Madrid y el Elche se miden este sábado en la jornada 28 de LALIGA EA Sports en un encuentro al que los locales llegan en plena euforia tras el 3-0 al Manchester City en la ida de octavos de la Champions y los visitantes en plena racha negativa. Tanto Álvaro Arbeloa, con la baja de última hora de Raúl Asencio, como Eder Sarabia tienen ya alineaciones confirmadas para el duelo en el Santiago Bernabéu.

Alineaciones confirmadas del Real Madrid-Elche

XI del Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Fede Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Vinicius Jr.

XI del Elche CF: (por confirmar).