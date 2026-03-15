Andrea Esteban 15 MAR 2026 - 00:05h.

Destacó el debut de jóvenes como Daniel Yáñez y Diego Aguado

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La victoria del Real Madrid dejó una de las imágenes más emotivas de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Su entrenador, Álvaro Arbeloa, no ocultó su emoción al hablar de los canteranos que tuvieron protagonismo en el partido, varios de ellos futbolistas a los que dirigió cuando apenas eran adolescentes.

El técnico valoró el esfuerzo del equipo ante un rival exigente y destacó el compromiso de sus jugadores en un partido importante. “Tiene mucho mérito ante un rival muy incómodo por lo que exige. Es un esfuerzo grande de los jugadores”, explicó Arbeloa en Real Madrid TV. “Estoy muy agradecido por lo que están haciendo muchos de ellos y contento por la victoria, que era lo importante hoy”.

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Una noche muy especial para la cantera

El momento más emotivo de su intervención llegó cuando habló del protagonismo de los jóvenes formados en la cantera blanca. “Me puedo morir tranquilo después de una noche como hoy”, confesó Arbeloa, visiblemente orgulloso.

El técnico recordó especialmente a Daniel Yáñez y Aguado, jugadores a los que entrenó cuando tenían apenas 13 o 14 años y que ahora han tenido la oportunidad de vivir una noche grande en el Bernabéu.

“Para un canterano y un entrenador que ha pasado muchos años en la cantera, con muchos de ellos… poder darles hoy la alternativa en el Bernabéu es algo indescriptible. Es una noticia fantástica para toda la cantera y son un ejemplo”.

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Arbeloa alucina con el gol de Arda Güler

Además de la cantera, otro de los momentos más comentados del partido fue el espectacular gol de Arda Güler desde una distancia enorme.

El entrenador del Real Madrid no escondió su sorpresa ante la jugada. “He visto a todo el mundo echarse las manos a la cabeza. Es algo increíble meter ese gol desde 70 metros. Merece la pena pagar una entrada por ver ese gol”, aseguró.

Arbeloa también elogió el momento goleador de Federico Valverde, al que comparó con una leyenda del club. “Va a ser el Hugo Sánchez también a este paso”, bromeó el técnico, destacando además su liderazgo dentro del vestuario.

Aviso para el City en Champions

Por último, Arbeloa también miró hacia el próximo gran reto del equipo en la UEFA Champions League, la vuelta de los octavos de final ante el Manchester City en el Etihad Stadium.

El técnico fue claro sobre la dificultad del encuentro. “Nos van a hacer sufrir mucho. Tenemos una buena renta, pero sabemos que cuando ponen el rodillo pasan por encima de cualquiera”, explicó.

Por ello, dejó un mensaje claro para su equipo: “Tenemos que salir igual de concentrados e ir a ganar el partido, porque si no sufriremos y mucho”.