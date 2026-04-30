Detienen a un árbitro del Mundial "bajo sospecha de agresión sexual"

eldesmarque.com 30 ABR 2026 - 10:29h.

Achraf Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023: "Tan injusto para los inocentes como para las verdaderas víctimas"

Diversos medios británicos se hacen eco de la información

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Un presunto escándalo salpica de lleno al colectivo arbitral, concretamente a uno que estaba seleccionado para estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano.

Según informa el diario británico The Telegraph, un árbitro cuya identidad no ha sido desvelada fue detenido acusado de abusar sexualmente de un menor. Así lo anunció la Policía Metropolitana en sus medios de comunicación oficiales.

El comunicado de la Policía Metropolitana

"La Policía detuvo a un hombre de unos 30 años bajo sospecha de agresión sexual. Posteriormente fue puesto en libertado bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones. Las pesquisas continúan y el adolescente sigue recibiendo apoyo de agentes especializados.

El medio anteriormente mencionado añade que el acusado, de 30 años, fue detenido en Reino Unido delante de sus compañeros. Dicho colegiado ya se encontraba a la espera de dirigir el Mundial del próximo mes de junio.