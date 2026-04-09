Fran Fuentes 09 ABR 2026 - 16:18h.

Sánchez Martínez se queda fuera en el último corte

Desvelada la conversación del árbitro y el VAR por el posible penalti de Marc Pubill: "Cree que no"

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Ya se conoce quiénes son los árbitros españoles que pitarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y es que, como colegiado principal, solo acudirá Alejandro José Hernández Hernández, del colegio canario, junto a uno de sus asistentes. Del mismo modo, Carlos del Cerro Grande, del colegio de Madrid, acudirá como árbitro de VAR.

Por otra parte, José María Sánchez Martínez, que estaba entre los preseleccionados para acudir a la Copa del Mundo, no asistirá finalmente. Una noticia que le llega justo después de que se le asignase, y pitase con acierto, el partido de ida de cuartos de final de la UEFA Champions League que enfrentó al PSG y al Liverpool.

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Así las cosas, la designación confirma la confianza del estamento arbitral internacional en Hernández Hernández, que suma así una nueva gran cita en su trayectoria tras varias temporadas dirigiendo encuentros de máximo nivel tanto en competiciones nacionales como europeas. Su presencia en el torneo refuerza la representación española en el apartado arbitral, aunque con menor protagonismo que en anteriores ediciones, donde el número de colegiados fue superior.

En el caso de Del Cerro Grande, su inclusión en el equipo VAR responde a su dilatada experiencia en el uso de la tecnología, un factor cada vez más determinante en este tipo de competiciones. La FIFA, por su parte, continúa apostando por perfiles con recorrido internacional y capacidad para gestionar partidos de alta exigencia, en un Mundial que volverá a situar el foco en el rendimiento arbitral.

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De este modo se amplía la nómina de árbitros españoles que acudirán a una Copa del Mundo. Entre los más reconocidos de los últimos 20 años encontramos a Luis Medina Cantalejo, Carlos Velasco Carballo, Alberto Undiano Mallenco o Antonio Miguel Mateu Lahoz. Ahora, Alejandro José Hernández Hernández se unirá a esa selecta nómina de colegiados en arbitrar en un Mundial.