Celia Pérez 09 ABR 2026 - 09:33h.

Consideran que el jugador rojiblanco debió ser expulsado

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En el Barça están indignados. El cuadro culé cayó anoche en la ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid en un encuentro que no ha estado exento de polémica. A pesar de jugar con un menos por la expulsión de Hansi Flick, el equipo consiguió dar la cara, pero lo que terminó provocando la gran indignación de toda la afición fue la jugada en la que Marc Pubill tocó el balón con la mano y no fue expulsado.

La acción en concreto ocurrió en el 55', después de que un disparo lejano de Fermín López que se marchara por detrás de la portería y los centrales del Atlético se colocaran justo al lado de Juan Musso para sacar de fondo. El portero argentino cedió, con el pie, el balón a un Marc Pubill que agarró la pelota con la mano y volvió a sacar de centro, en una acción que pudo suponer penalti.

El reglamento es claro, pero el colegiado no pitó nada, el VAR tampoco entró en acción. Todo es ha llevado a una indignación tremenda en el Barça, que según explica Què T'hi Jugues, se está planteando presentar una queja formal ante la UEFA por el arbitraje del rumano István Kovács, que estaba ayudado en el VAR por el alemán Christian Dingert.

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El equipo deberá afrontar ahora un derbi y después una exigente vuelta de cuartos en el Metropolitano. El cuadro culé desea 'olvidar' cuanto antes todo lo ocurrido en una ida que ha provocado la indignación de los culés. El propio Hansi Flick se ha mostrado muy crítico con el VAR por no revisar unas manos de Marc Pubill en el interior del área.

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Tras el encuentro, el técnico alemán denunció una acción en el segundo tiempo en el que el central rojiblanco paró el balón con la mano después de que sacara Juan Musso y lo volvió a servir al portero. "La situación en la que el defensor toca con la mano y no pita nada es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. Es un árbitro de VAR alemán y es increíble", ha afirmado al ser preguntado por el partido.